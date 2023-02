A közelmúltban több médium is beszámolt róla, hogy rezeg a léc Christophe Galtier alatt a PSG-nél.



Olyan edzőket hoztak kapcsolatba a klubbal, mint Mourinho, Tuchel, Gallardo vagy épp Motta és Gerrard.

A csapat a hétvégén 3-0-ra verte a rivális Marseille-t, a meccset követően pedig az elnök is megszólalt, biztosítva menedzsere helyzetét.

„Mindig megbízom az edzőben, mert tudom, mennyi mindent tud adni a csapatnak.”



„Mindenkinek nehéz volt a vb-t követő időszak, de nekünk különösen, hisz rengeteg játékosunk szerepelt Katarban. Ez nem mentség, viszont végre visszataláltunk a helyes útra.” - mondta el Nasser Al-Khelaifi.

