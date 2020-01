Hazájában a Gremio csapatában kezdte a pályafutását, ahol nagyon gyorsan felfedezték kiemelkedő tehetségét. 1997-ben már meghívták az U17-es vb-re készülő brazil válogatottba is. Zsenialitását itt mutathatta meg igazán először a nagyvilágnak.

Brazília megnyerte a tornát, míg a legjobb játékosának járó díjat egy bizonyos Ronaldinho kapta.

Ezt követően szinte azonnal bejelentkeztek érte a neves európai klubok, az ifjú tehetség végül 2001-ben ezen a napon a francia Paris Saint-Germain szerződését fogadta el.

A párizsi csapattal igazán nagy sikereket nem ért el, de rengeteget fejlődött. 2002-ben már a felnőtt nemzeti együttessel is világbajnoki győzelemnek örülhetett.

