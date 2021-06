A Paris Saint-Germain három évre leigazolta a holland középpályást, Georginio Wijnaldumot, aki az FC Liverpool labdarúgócsapatától érkezik a francai fővárosba.

A 30 éves játékos 237-szer lépett pályára a Vörösök színeiben és 22 gólt szerzett. Megnyerte a csapattal a Premier League-et, a Bajnokok Ligáját, az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot.



Paris Saint-Germain is delighted to announce the transfer of Georginio Wijnaldum.



Arriving from Liverpool, the Netherlands international midfielder has signed with the club from the French capital until 30 June 2024.#WelcomeGini https://t.co/OQDEO1lbJg