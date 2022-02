Bár Lille számára nem alakult jól a legutóbbi PSG elleni mérkőzés, Angel Gomesnek viszont biztosan emlékezetes marad.



A PSG öt gólt lőtt a Lille-nek, ezzel a tavalyi bajnok elmarasztaló vereséget szenvedett. Volt egyvalaki azonban a címvédő csapatában, aki biztosan sokáig fog még jó szívvel emlékezni erre az estére.

Angel Gomes az öltözőbe menet összefutott a hétszeres aranylabdás Lionel Messibe, aki odaadta neki a mezét, de itt még nem ért véget a történet. Amikor Gomes boldogan átvette a felsőt és tovább sétált volna, Messi jelezte ő is igényt tart ellenfele pólójára. Az esetről készült felvételen jól látszik, hogy a Lille játékosát mennyire megdöbbentette a nem mindennapi kérés.

