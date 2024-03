Eden Hazard visszatért a Lille stadionjába, ahol a klub külön köszöntötte őt. Sőt, az edzőközpont egyik pályája egy korábbi játékos nevét viseli majd.

Vasárnap a Lille játékosai a Stade Rennes ellen léptek pályára hazai közönség előtt. A Stade Pierre-Mauroy-ban lejátszott mérkőzés végül 2-2-es döntetlennel zárult. A Stade Rennes góljait Ludovic Blas és Arnaud Kalimuendo szerezte. A mérkőzés legvégén a Lille hőse a duplázó szerző Jonathan David volt.

Már az első sípszó előtt ünnepeltek Eden Hazard részvételével. A korábbi Lille-játékos átadott egy különleges emléktáblát, amely a francia klub edzőközpontjában található. A létesítmény egyik pályája a többszörös belga válogatott nevét fogja viselni.

One of Lille’s training center has been renamed after Hazard.



