A 34 éves Angel Di Maria várhatóan ezen a nyáron távozik a Paris Saint-Germaintől. Egyre több hír jelenik meg arról, hogy a Juventus lehet az érte folyó harc győztese.

A Sky Sport Italia nemrégiben arról számolt be, hogy a támadószélső, Angel Di Maria a Juventust választotta. A Calciomercato.com értesülései szerint az ügynöke, Jorge Mendes több klubnak is felajánlotta az argentin játékost, köztük a Juventusnak is. Az oldal szerint a Juventus valóban érdeklődik az argentin válogatott játékos iránt, és azt tervezik, hogy még a szezon vége előtt találkozik Mendesszel.

Az olasz nagyklub szeretné kideríteni, milyen igényei vannak Di Mariának, akinek a szerződése az idén nyáron jár le a PSG-nél. Nem valószínű, hogy a Juventus tudná azt az összeget tartani, ami jelenlegi a fizetése a francia fővárosban.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép és képek: psg.fr