Egy gólos győzelmet aratott a Juventus a Sporting CP ellen az Európa Liga negyeddöntőjének első meccsén csütörtök este, így előnyből várhatja a visszavágót.

A találkozó 44. percében furcsa okokból kényszerült cserére Massimiliano Allegri, ugyanis kapusa, Wojciech Szczesny tachycardiára – felgyorsult szívverés – panaszkodott, a mellkasában fájdalmat érezve.

A lengyel válogatott kapussal kapcsolatban klubja jelezte Twitteren, hogy jól van, azonban várhatóan további vizsgálatok várnak majd rá, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta az esetet.

After an initial check, Tek is doing well pic.twitter.com/rKbzJLQ2zC