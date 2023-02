A Barcelona és a Manchester United 2-2-re végeztek a csütörtöki Európa Liga találkozón. A mérkőzésen mindkét csapatnak megvolt a lehetősége a győzelemre, de talán az angolok egy fokkal közelebb álltak hozzá.



A Manchester United téli szerzeménye, Wout Weghorst is lehetőséget kapott a találkozón, azonban nem csatárként, hanem középpályásként.

A holland elárulta, ez is a taktika része volt, csakúgy, mint hogy legyen „minél idegesítőbb”.

„Magasszintű mérkőzés volt. Ten Hag a múlt héten egy új pozícióban tesztelt engem 30 percen keresztül. Gondolom tetszett neki, amit látott, mert ismét középpályásként számított rám.”



„A Barcelona taktikájában fontos szerepe van a tempóváltásoknak. Az én feladatom az volt, hogy ilyenkor mindig legyek az útjukban és minél idegesítőbb legyek, hogy megakadályozzam őket a saját játékukban.”



„Ezentúl a második vonalból kellett segítenem a támadásokat, mivel a mélységi érkező ember elleni védekezés a gyenge pontjuk.”

