A Ferencváros és a CSZKA szurkolói több helyen is egymásnak feszültek Budapesten, a két csapat csütörtök esti Európa-liga párharca előtt.



A videókat egy CSZKA-hoz köthető szurkolói twitter-profilon tették közzé.

Tegnap szintén kerültek elő hasonló felvételek, melyekről már beszámoltunk.

Szakmai mellett szurkolói szempontból is kiemelt jelentőségű az FTC és a CSZKA csatája. Hát még akkor, ha a vendégek huligán csoportjaihoz a lengyelországi Wizdew, a Partizan és a CSZKA Szófia is csatlakozott. A lengyel-magyar barátság egyébként ebben a szubkultúrában is létezik, sőt, kiemelten erős is, ám Wizdew szurkolóit a lengyelek nem tartják lengyeleknek.