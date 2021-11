A labdarúgó Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában a magyar bajnok Ferencváros a Betishez látogatott.



Az már korábban eldőlt, hogy Peter Stöger csapata nem juthat tovább a csoportkörből, miután az előző négy mérkőzését elveszítette.

A találkozó rémálomszerűen indult a Ferencváros számára. Joaquin ugratta ki Bellerint, aki középre adta a labdát és az érkező Tello könnyedén lőtte a labdát a kapuba. (1-0)

Két perccel később Kovacevic ugratta ki Tokmacot a túloldalon, de lövése mellé ment.

A tizedik percben Ryan Mmae ugrott ki, de lövését Bravo védeni tudta.

Az első negyedóra után mindössze egy helyzete volt a spanyol csapatnak, azt viszont kihasználták.



Öt perccel később Carales lőtte rá a labdát kapu mellé ment.



Az első fél óra végén szabadrúgáshoz jutott a Ferencváros, de Ryan Mmae beadását Bravo kiöklözte.

Egy perccel később Sami Mmae hibájából óriási helyzetbe került a Betis, de Dibusz védeni tudott.



A 33. percben Equlesias lőtt, lövését saját csapattársa blokkolta.

A Ferencváros próbálkozott, de nem tudott mit kezdeni a spanyol csapat szervezett védekezésével, így a szünetben Betis-Ferencváros 1-0

A második félidőt a spanyol csapat kezdte jobban, a hatodik percig kellett várni az első kapura lövésre. Joaquin passza után Canales tekert óriási erővel a kapuba. (2-0)

A Ferencváros játéka a második gól után visszaesett sőt a spanyol csapat került újabb helyzetbe. Tello újabb helyzetét Dibusz védte óriási bravúrral. A szögletből Tello emelt a kapu fölé.

A 70. percben kapust cserélt a Betis, de Peter Stöger is változtatott. Rui Silva állt be, Claudio Bravo helyére a spanyoloknál, míg a Ferencvárosnál Vécsei helyére állt Laidouni, illetve Ryan Mmae helyére Robert Mak állt be.

Tíz perccel a találkozó vége előtt szabadrúgáshoz jutott a Ferencváros, az ellentámadás során Laidoni szabálytalankodott Canalesszel szemben, sárga lapért cserébe.

A Ferencváros a második gól után nem tudott mit kezdeni a spanyol csapat szervezett játékával, így Peter Stöger együttese öt forduló után is 0 ponttal áll.

A 87. percben Tello ugrott ki két védő között lövése azonban fölé szállt.



A rendes játékidő utolsó percében Laidouni lőtt messziről Rui Silva azonban védeni tudott.



A végeredmény Betis Ferencváros 2-0



Borítókép: Facebook.com/ Real Betis