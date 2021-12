A Bajnokok Ligájától a csoportkör után búcsúzó Barcelona a Napolival, míg a három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig a Real Sociedaddal találkozik a labdarúgó Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutásért.

A hétfői sorsoláson a BL-ből átsorolt csapatokhoz húztak ellenfelet, így előbbiek pályaválasztóként várják a párharcot, azonos országból érkező együttesek pedig még nem kerülhettek össze.



A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó német együttes spanyol ellenfelet kapott, míg a Barcelona a legpatinásabb párharcban a Napolival találkozik.



Az első összecsapásokat február 17-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A sorozat március közepén - 10-én, illetve 17-én - folytatódik a nyolcaddöntős mérkőzésekkel, amelyre február 25-én sorsolnak. A döntőt május 18-án Sevillában rendezik.

