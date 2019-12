Szoboszlai Dominik csapata, a Salzburg az Eintracht Frankfurttal találkozik a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában.

A hétfői, nyoni sorsoláson 16 kiemelt és nem kiemelt együttest sorsoltak össze egymással - nyolc klub, így az osztrák is a Bajnokok Ligájából került át csoportharmadikként -, azonos nemzetbeliek nem kerülhettek egy párharcba.



A Ferencváros csoportjából továbbjutott csapatok közül az Espanyol az angol Wolverhampton Wanderersszel találkozik, a bolgár Ludogorec pedig a végső győzelemre is esélyesnek tartott Internazionaléval csap össze.



A BL előző idényében elődöntős Ajax Amsterdam riválisa a Getafe lesz, a Sevilla a Kolozsvárral, az Arsenal az Olimpiakosszal, míg a Manchester United a Club Brugge-vel veszi fel a harcot.



Az első mérkőzéseket február 20-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

Round of 32 draw



