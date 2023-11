Meglepetésre az eddig hibátlan Liverpool nem tudott nyerni a Toulouse vendégeként.



Jó szokásához híven Jürgen Klopp a kezdőbe több olyan játékost is nevezett, akik kevesebb lehetőséget kapnak, így Mohamed Salah és Darwin Nunez társaságában Szoboszlai Dominik is a kispadon kezdett.

Az első félidő viszonylag eseménytelenül telt, viszont Donnum vezető gólja hidegzuhanyként érte a vörösöket a 36. percben.

A félidőben Klopp változtatott is, Szoboszlai mellett Salah és Alexander Arnold is kijött a második játékrészre. Az 58. percben ennek ellenére megduplázta előnyét a Toulouse.

A 73. percben Darwin Nunez is pályára lépett, aki majdnem egyből gólt is szerzett, de a találatot végül Casseres öngóljának könyvelték el.

Kettő perccel később Magri visszaállította a franciák kétgólos előnyét, ami egészen a 89. percig állt is.

Ekkor a csereként beálló Diogo Jota talált be, felzárkóztatva egy gólra az angolokat. A hajrában hatalmas rohamot indított a Liverpool, Jarell Quansah be is talált, de a videóbíró kezezés miatt elvette a találatot.

