Vécsei Bálint szerint a pontszerzés reményében lép pályára a Bayer Leverkusen otthonában a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön, az Európa-liga csoportkörének nyitófordulójában.

A magyar bajnok együttes középpályása a klubhonlap szerint a találkozót megelőző sajtótájékoztatón elmondta, tudják, hogy a Leverkusen nagyon jó csapat, de azért utaztak el Németországba, hogy pontot, pontokat szerezzenek.

Meglátása szerint a csütörtöki rivális a Betisszel együtt nagyobb játékerőt képvisel, mint a négyes negyedik tagja, a Celtic, de az a véleménye, hogy kiegyensúlyozott a csoport.

"Szeretnénk meglepetést szerezni. Meglátjuk, mennyire fognak lebecsülni minket. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, de a célunk, hogy minimum pontot szerezzünk Leverkusenben" - fogalmazott a 28 éves játékos, aki korábban a Lugano színeiben már játszott az Európa-liga csoportkörében.

"Tudjuk, hogy egy Bundesligában szereplő csapat ellen fogunk játszani, amely papíron magasabb szintet képvisel, mint mi, de a múltban is többször megmutattuk már, hogy képesek vagyunk meglepetést okozni akár egy ilyen együttes ellen is. Feltérképeztük az ellenfelet, tudjuk, hogy gyors támadói vannak és sok gólt szerez, de azt is láttuk, hogy sokat is kap. Szeretnénk kihasználni ezt és élni a lehetőségeinkkel, zárt védekezésből indulva kezdjük majd a meccset" - mondta Vécsei.



Peter Stöger vezetőedző kiemelte, a Leverkusennek megvannak a kvalitásai ahhoz, hogy a Bajnokok Ligájában játsszon, és már csak ezért is komolyan fogja venni a csütörtöki mérkőzést. Meglátása szerint hazai pályán, új edzővel a kispadon biztosan a győzelem lesz a rivális célja, de ők is a lehető legjobb csapatukkal fognak pályára lépni.

"Jó napot kell kifognunk, de a pontszerzés lesz a célunk. A Young Boys ellen is megmutattuk, hogy egymás után két mérkőzésen is tudunk jól játszani. Nehéz meccsre számítok" - tekintett előre a tréner, aki korábban az 1. FC Köln és a Borussia Dortmund kispadján is ült a Bundesligában. A tréner megjegyezte, Botka Endre és Somália nem utazott el a csapattal, mindketten sérültek.

A Leverkusen vezetőedzője, Gerardo Seoane kijelentette, annak ellenére sem tervezi rotálni együttesét, hogy az múlt hétvégén hétgólos rangadót vívott a Borussia Dortmunddal.



"A Dortmund elleni meccs sokat kivett a játékosokból, de nincs szükség a rotációra, mert még az évad elején járunk, nem fáradt senki, mindenki jó állapotban van. A célunk az, hogy megtartsuk a labdát, nagyobb nyomás alá helyezve a Ferencvárost. A Fradinak vannak gyors játékosai, akik vissza is tudnak állni védekezni, ezt szeretnénk megakadályozni" - mondta Seoane, aki a zöld-fehérek támadósorára hívta fel külön játékosai figyelmét.

Jonathan Tah, a Bayer középhátvédje újságírói kérdésre azt válaszolta, ki kell javítaniuk a Borussia ellen elkövetett hibákat, és nagyon örülnek, hogy erre már hét közben sor kerülhet.

A mérkőzés - melyre tíz-tizenegyezer nézőt várnak - csütörtökön 18.45 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetít.

Borítókép: Facebook.com/ Ferencvárosi Torna Club