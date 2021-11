A Ferencvárost is felvonultató G csoportban az első helyről is dönthet a Bayer Leverkusen-Real Betis mérkőzés a labdarúgó Európa-liga főtáblás küzdelmeinek csütörtöki 4. fordulójában, melynek során a magyar válogatott Szalai Attilát is foglalkoztató Fenerbahce a Royal Antwerp vendége lesz.

Két hete Sevillában 1-1-es döntetlent játszott egymással a Bayer és a Betis, amelyik együttes pedig a leverkuseni visszavágón győzni tud, az lépéselőnybe kerül a másikkal szemben. Most egyformán hét-hét ponttal állnak, a németeknek azonban jobb a gólkülönbségük, ezért vezetik a csoportot, ugyanakkor a küzdelmek végén majd az egymás elleni eredmények döntenek pontazonosság esetén.



A Leverkusen nincs jó sorozatban, öt tétmérkőzés óta nyeretlen, ráadásul sok a hiányzója is, miközben a Betisnél a csapat meghatározó játékosainak többsége hadra fogható, és a forma is jobb: az Atlético Madridtól vasárnap elszenvedett 3-0-s vereség előtt négy meccsen nem talált legyőzőre a sevillai együttes, és ezekből hármat megnyert, csak a Bayerrel játszott döntetlent.



A D csoportban a Fenerbahcénak győznie kell ahhoz, hogy életben maradjanak továbbjutási esélyei az El egyenes kieséses szakaszába, ugyanakkor Szalaiék két hete Isztambulban sem tudtak elbánni az Antwerppel, amely azon a meccsen szerezte meg első pontját a csoportkörben a 2-2-es döntetlennel.



Szalai Attila az elmúlt hónapokhoz hasonlóan akkor is a kezdőtizenegy tagja volt, és várhatóan most is lehetőséget kap. A csoport élén álló Eintracht Frankfurt a mögötte egypontos lemaradással második Olimpiakoszhoz látogat.



Az A csoportban az Olympique Lyon, a H-ban pedig a West Ham United biztosíthatja be továbbjutását csütörtök este. A Lyon azt a Sparta Prahát fogadja, amelyet két hete 4-3-ra megvert, míg a százszázalékos mérleggel és kapott gól nélkül első West Ham a Genk vendége lesz.

Érdekesnek ígérkezik még az E csoportban az Olympique Marseille és a Lazio franciaországi összecsapása, valamint a C csoportban a Napoli varsói vendégjátéka, melyen az élen álló Legia Warszawa lesz az olasz együttes ellenfele. Ugyanebben a négyesben az angol FA Kupa- és Szuperkupa-győztes Leicester City a Szpartak Moszkvát fogadja.

