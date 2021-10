Több labdabirtoklást vár és pontszerzést remél csapatától Peter Stöger, a Ferencváros vezetőedzője a Celtic elleni keddi labdarúgó Európa-liga csoportkörös találkozón.

A skóciai összecsapást megelőző sajtótájékoztatón az 55 esztendős osztrák tréner - a klub honlapjának beszámolója alapján - kiemelte: eddigi két találkozójukon egyaránt közel voltak a pontszerzéshez, minden nemzetközi mérkőzésükön betaláltak, és ezúttal is ezzel a céllal lépnek pályára.



"Mindenképpen szeretnénk pontot szerezni. Szeretünk támadófocit játszani, ugyanakkor meg kell találnunk az egyensúlyt a védekezésben és a támadásban. Szeretnénk többet birtokolni a labdát, nem azt tervezzük, hogy végig védekezzük a meccset" - fejtette ki.



"A tavaszi nemzetközi kupaszereplés szempontjából kulcsfontosságú két meccs jön a Celtic ellen, ahol egy idegenbeli pontszerzéssel jó helyzetbe kerülhetnénk. Ennek szellemében lépünk kedden pályára" - tette hozzá.



A kapus Bogdán Ádám a csapatként együttműködés fontosságát emelte ki, valamint azt, hogy az elmúlt évi találkozóval ellentétben - amikor Bajnokok Ligája-selejtezőn a Ferencváros zárt kapuk mögött 2-1-re diadalmaskodott a Celtic Parkban - ezúttal nézők is lesznek a lelátón.



"Jó lesz most megtapasztalni, hogy milyen ebben az arénában játszani, amikor sok tízezer ember drukkol. A korai kezdési időpont miatt ugyan teltház nem lesz, de így is remek lesz a hangulat" - mondta.



Az ellenfél kapcsán kiemelte: a Celtic remekül tud támadni, de a védekezésben is erős, ettől függetlenül a Ferencváros igyekszik majd kihasználni gyenge pontjait.



A harmadik fordulós összecsapást azért rendezik csütörtök helyett kedden, mert a skót fővárosban az ENSZ éghajlatváltozási konferenciát tart. A 16.30 órakor kezdődő mérkőzést a dán Jakob Kehlet vezeti, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

