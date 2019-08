Botrány volt a pályán a Budapest Honvéd–Craiova romániai Európa Liga-selejtező visszavágóján, aminek az utóélete a zöld asztalnál folytatódik: a kispestiek óvást nyújtottak be az UEFA-hoz. A Honvéd büntetőkkel ugyan kiesett a Craivoa ellen, de a mérkőzés utóélete még nem zárult le. Mendelényi Dániel, a Budapest Honvéd FC tulajdonosa a DIGI Sport híradójának azt mondta: a Craiova nem való az európai futballba, s mint elárulta, a játékosait megfélemlítették, éjjel kettőkor hanggránátokkal megtámadták a csapat szállodáját. A mérkőzés végi incidensnél a románok játékosa, Mirko Pigliacelli megijedt, hogy 3-0-val a Honvéd jut tovább, a csapat vezetőedzője viszont úgy nyilatkozott, hogy még a zárt kapus büntetést is sokallaná, szerinte nem történt olyan súlyú dolog, ami ezt indokolná.

"Az óvást benyújtottuk, és kértük az MLSZ segítségét is, hogy vessenek mindent latba. Az már jól látszik, hogy a magyar futball összezár ebben az ügyben, rengeteg segítséget, fölajánlást kapunk a többi klubtól is. Abban bízunk, hogy nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi futball is összezár, és nem a félelemkeltés, a gyűlölet pártjára, hanem a fair-play, az igazság pártjára áll" – nyilatkozta a Sport24-nek Mendelényi Dániel, a Budapest Honvéd FC tulajdonosa.

Az északír játékvezetőt a román szurkolók szektorából érkező hanggránát és öngyújtó is eltalálta. "Ha egy játékvezető megsérül, akkor őt lecserélik. Az példátlan, hogy egy játékvezető megsérül, és utána kioszt még két sárga lapot, tehát aktivizálja magát újra. Most vagy megsérült, és le kell mennie a pályáról, le kell fújni a mérkőzést, vagy pedig folytassa a játékvezetést."

De nem csak a pályán történtek adhattak okot a Honvéd panaszaira. "A mérkőzést a 120. percben meg kellett volna szakítani, több okból is. Az egyik, teljesen prózai ok, már az előző naptól kezdve meg voltak félemlítve a játékosaim. Éjjel kettő után hanggránátokkal megtámadták a szállodánkat, megtámadták a szurkolóink hoteljét is, de nem csak az övékét, a miénket is. Ha pont a legmélyebb alvás, a pihenés közben ilyen támadás ér egy klubot, az példátlan. A mérkőzés folyamán folyamatosan támadták a játékosainkat, a nézőinket is - olyan, stadionba nem illő jelképekkel és szlogenekkel támadták a szurkolókat, ami felháborító."

A sportszerűtlen viselkedés és a szabálytalanságok miatt a klub a legsúlyosabb büntetéssel lenne elégedett. "Ez a Craiova nem való ma az európai, a nemzetközi futballba, nincs helyük ott. Szokták mondani, hogy a tizenkettedik játékos a szurkoló, sajnos Craiován nemcsak 12. játékos volt, hanem 13. játékos is, a csendőrség, akik gyakorlatilag az UEFA-t megzsarolták, hogy amennyiben a játék félbeszakad, úgy nem tudják garantálni a mi biztonságunkat. Hozzáteszem, én ezt el is tudtam volna képzelni, mert ahol mi ültünk, onnan gyakorlatilag kétszer kellett bemenekülnünk a zárt térbe."

Hogy mikorra várható döntés az ügyben? "Abban bízunk, hogy az UEFA is azonnal dolgozni kezd az ügyön, de legyünk reálisak, én a hétfőt mondanám" – fogalmazott a Honvéd tulajdonosa.

A mérkőzés végi incidenstől a román csapat játékosai is megijedtek, persze nem a saját szurkolóiktól, hanem a mérkőzés lefújásától. Ebben az esetben ugyanis a Honvéd 3-0-val megkapta volna a mérkőzést, és Mirko Pigliacelli sem válhatott volna hőssé a büntetőpárbajban.

„Benne volt akkor a mérkőzés légkörében, hogy a bíró lefújja. Meg is ijedtünk, hogy 3-0-val elveszítjük a meccset” – szólalt meg a DIGI Sport híradójában Mirko Pigliacelli, az Universitatea Craiova játékosa.

Ezt a lehetőséget Corneliu Papura, a Craiova vezetőedzője is elismerte, bár túlzónak találta volna. „Bíztam benne, hogy olyan döntés születik, aminek az értelmében a pályán dőlhet el a továbbjutás. Igazából a zárt kapus büntetést is sokallanám, nem történt olyan súlyú dolog, ami ezt indokolná. A szurkolóink ugyan valóban tudnak vehemensen viselkedni, de ez csak külsőség. Tartózkodnak a valódi durvaságoktól” – fogalmazott Corneliu Papura, az Universitatea Craiova vezetőedzője.

Az biztos, hogy a pályán a Craiova győzött büntetőkkel, kérdés, hogy az UEFA illetékesei mennyire látták ártalmatlannak a mérkőzés végi eseményeket.

Forrás: DIGI Sport – Sport24

Fotó: csakfoci.hu