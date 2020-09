Szerhij Rebrov vezetőedző szerint óriási tett, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, különösen annak fényében, hogy ehhez négy gárdát kellett búcsúztatnia a selejtezőben.

Az ukrán szakember a Molde elleni, gól nélküli döntetlennel záruló összecsapást követő sajtótájékoztatón elmondta, tisztában van vele, hogy mekkora munka van a siker mögött.

"Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, mert a Dinamo Kijevvel úgy jutottunk csoportkörbe, hogy rögtön ott kezdtünk és nem kellett selejtezőben paly-off-ot játszani. Nagyon kemény négy körön vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy nagyon büszke lehetek a játékosaimra."

Hozzátette: keményen kell készülniük, ugyanis a csoportkörben Magyarországot kell képviselniük a klubfutball legmagasabb szintjén.

A sajtótájékoztatón részt vett a védő Botka Endre is, azonban belefojtották a szót, ugyanis néhány csapattársa Isael vezetésével váratlanul megjelent a teremben és pezsgővel locsolta le őt és a vezetőedzőt is.



Botka ezt követően pezsgőben úszva boldogan mondta, hogy óriási nyomás volt a csapaton, de meg tudott ezzel birkózni.



"Hihetetlen, hogy bejutottunk a Bajnokok Ligájába! Remélem, erős csoportba kerülünk, amelyben megálljuk majd a helyünket" - tekintett előre a 26 éves válogatott játékos.



Erling Moe, a norvégok vezetőedzője a találkozót követően elmondta, minden játékosnak az volt az álma, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. A trénernek saját bevallása szerint jobban fáj az első mérkőzésen született 3-3-as döntetlen, mint a Groupama Arénában született 0-0.



"Csalódottak vagyunk, hiszen véleményem szerint kilencven percen keresztül mi voltunk a jobb csapat. A labda nélkül is kontrolláltuk a játékot, tisztában voltunk vele, hogy ha gólt kapunk, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Nem akartunk túl sokat kockáztatni, és úgy érzem, így is megvoltak a lehetőségeink" - válaszolt a szakember arra a kérdésre, hogy nem kezdték-e meg túl későn a hajrát.



A csoportkör csütörtöki sorsolását a Ferencváros a negyedik kalapból várja.



A 32 csapatos főtáblára jutással a Ferencváros az eddig megkeresett 6,4 millió euró (körülbelül 2,3 milliárd forint) mellett további 15,25 millió euróhoz (körülbelül 5,5 milliárd forint) jut.



Legutóbb a 2009/10-es idényben volt magyar csapat a BL főtábláján, akkor a Debrecennek sikerült ez a bravúr.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás