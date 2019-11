Az RBWorldorg nevű CSZKA szurkolói-twitteren jelentek meg posztok arról, hogy a moszkvai szurkolók több helyre is CSZKA feliratokat és egyéb szövegeket graffitiztek a tegnapi, Ferencváros elleni El-mérkőzés előtt.



"A CSZKA rajongói már elfoglalták Budapest területét, ahol néhány óra múlva meccset játszunk a Ferencvárossal!" - fogalmaz az oldal.



Található felirat a Margit hídnál, a Gellért-hegynél, a rakparton és a belvárosban is. A táblákon pedig számtalan matrica is jelzi, hogy itt jártak az oroszok.

ЦСКА ЗДЕСЬ!



Армейские болельщики уже оккупировали территорию Будапешта, где через пару часов пройдет матч с Ференцварошом!



Присылайте нам свои фотографии. Лучшие из них опубликуем.#ЦСКА #ЦСКАнаВыезде #ЦСКАвБудапеште #CSKAonTour pic.twitter.com/bu7DHL6Vbz — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 2019. november 7.

Fotók: RBWorldorg twitter