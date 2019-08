Adama Traore, a Wolverhampton Wanderers labdarúgója azért nem lépett pályára csütörtökön az örmény Pjunik Jerevan otthonában rendezett Európa-liga selejtezőn, mert a repülőtéren nem volt nála útlevél.

Az angol csapat vezetőedzője, Nuno Espirito Santo újságíróknak elmondta, hogy a 23 éves spanyol szélső azt gondolta, a személyi igazolványa is elég az utazáshoz, ezért maradt le a járatról.



A szigetországi együttes nem érezte meg légiósa hiányát, nélküle is simán, 4-0-ra győzött az örmény fővárosban. A jövő csütörtöki, hazai visszavágó - melyen minden bizonnyal Traore is pályára lép majd - így formalitásnak tekinthető.