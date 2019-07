Erős ellenfélként értékelte egymást a Budapest Honvéd és az Universitatea Craiova a labdarúgó Európa-liga második selejtezőkörének csütörtöki első mérkőzése előtt.

Giuseppe Sannino, a kispestiek vezetőedzője szerdán a győri sajtótájékoztatón elmondta, hogy a román riválisnak fontos, értékes, nagyon képzett játékosai vannak, így nem véletlenül esélyesek a bajnoki címre hazájukban.

"Nehéz mérkőzésre számítunk, de szeretnénk az első félidőben gólt szerezni" - fogalmazott az olasz szakember, aki hozzátette, hogy csapatszinten kell jól játszania a Honvédnak. "Bele kell tenniük szívüket, lelküket a játékosoknak, hogy megnyerhessük a meccset".

Sannino kitért arra is, hogy a csapatépítésben jó úton járnak, nemcsak a nemzetközi kupára, hanem a hazai bajnokságra is koncentrálnak.

"Az első lépés, hogy a csapat játéka szervezettebbé váljon. Lépésről lépésre kell haladnunk az építkezésben, ehhez időre van szükségünk" - mondta a Honvéd olasz mestere.

Ivan Lovric is jó és rutinos csapatként jellemezte a Craiovát, amellyel vigyázni kell, ugyanakkor hazai győzelmet remél. A védő azt mondta, hogy mindenki tudja a dolgát a csapatban és reményei szerint a kitalált taktikát is képesek megvalósítani.

Corneliu Papura, a románc együttes vezetőedzője szintén nehéz mérkőzést vár, mert szervezett ellenfélnek ismerte meg a Honvédot, amelynek erőteljes a védelme és jól felépített a támadójátéka.

Kitért arra is, hogy a Budapest Honvéd jobb ellenfél, mint az előző körben kétszer legyőzött azeri Szabail. Szerinte a pályán dől majd el, mennyire befolyásolja a két csapatot az a tény, hogy Romániában már elkezdődött a bajnokság, háromnaponta mérkőzéseket játszanak, míg Magyarországon csak augusztus első hétvégéjén rajtol az OTP Bank Liga.

"Remélhetőleg a Honvéd még nem játszik teljes kapacitással" - tette hozzá.

Alexandru Cicaldau is erősebb ellenfélnek értékelte a Honvédot, mint a Szabailt, úgy fogalmazott, hogy két nehéz mérkőzés vár rájuk, amelyeken győzni szeretnének, komolyan veszik ezt az összecsapást - jelentette ki a válogatott középpályás.

A Budapest Honvéd-Universitatea Craiova mérkőzés csütörtökön 18.55-kor kezdődik a győri ETO Parkban, a visszavágót egy héttel később Romániában rendezik.