A Ferencváros számára a versenyben maradás lesz a tét csütörtökön az Espanyol elleni hazai mérkőzésen, a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában. A spanyol csapat már továbbjutott.

A magyar bajnok egy ponttal van lemaradva a második helyen álló Ludogorectől, azaz ha kikap, a bolgárok pedig nyernek a sereghajtó CSZKA Moszkva vendégeként a négyes másik találkozóján, akkor már nem kerülhet a legjobb 32 közé.

Az FTC számára a győzelem adna valós esélyt a továbbjutásra, mivel ha "csak" egy pontot szerez és a bolgárok hárommal távoznak Moszkvából - az egymás elleni eredmények miatt - a második helyhez a zárókörben legalább háromgólos diadalt kellene aratnia a Ludogorec vendégeként.



Szerhij Rebrov vezetőedző csapata ugyanakkor egy csütörtöki sikerrel meg is előzheti a Ludogorecet, amennyiben az orosz fővárosban nem tudnak nyerni a bolgárok. Mindez azt jelentené, hogy a Ferencvárosnak két hét múlva, Razgradban a döntetlen is elég lenne a jövő évi folytatás kiharcolásához.



A magyar együttes játékosai mindenesetre bizakodva várhatják az újabb nemzetközi megméretést, ugyanis október 3. óta veretlenek, azóta kilenc tétmérkőzésen hat győzelem és három döntetlen a mérlegük, ráadásul a bajnokságban rangadók sorozata is - Honvéd, Újpest, Fehérvár és Mezőkövesd - benne volt a nagy menetelésben.



Az FTC korábban nagyrészt szervezett védekezésének köszönhette sikereit, az elmúlt két hétben viszont már a gólokkal sem maradt adós, Debrecenben 6-1-re, hazai pályán a Zalaegerszeg ellen pedig 3-2-re diadalmaskodott, aminek köszönhetően az OTP Bank Ligában is átvette a vezetést.



"Gólszerzésben még fejlődnünk kell. Több találatot kell szereznünk ahhoz, hogy nyerjünk az Európa-ligában, viszont érzem magunkon, hogy egyre jobban, tudatosabban kezdünk játszani. Fontos összecsapás elé nézünk most is, a három pontért szállunk harcba az Espanyol ellen" - mondta a klub honlapján Isael, arra utalva, hogy az El előző négy csoportmeccsén mindössze kétszer volt eredményes a Ferencváros, hazai pályán pedig még egyszer sem.



A brazil támadó hozzátette, úgy vágnak neki a soron következő két nemzetközi meccsnek, hogy mindkettőt szeretnék megnyerni, mert azzal biztosan meglenne az egyenes kieséses szakasz.



Az Espanyol esetében nagy kérdés, hogy a továbbjutás birtokában a legjobb csapatát küldi-e pályára az október 7-én kinevezett új vezetőedző, Pablo Machin. A kulcsjátékosok pihentetése logikus lépés lenne, tekintve hogy a spanyol bajnokságban a kiesést jelentő 19. helyen áll az együttese, amely a trénercsere ellenére négy meccse nyeretlen a La Ligában, ezeken a találkozókon ráadásul 3-9 volt a gólkülönbsége.



A két gárda Barcelonában 1-1-es döntetlent játszott az első fordulóban.



A Groupama Arénában 18.55-kor kezdődő találkozóra érkező magyar szurkolóknak ötvenszázalékos kedvezményt biztosít a MÁV-START és a GYSEV. A drukkereknek a stadion B, C és D szektorainál a beléptető kapukhoz közel egy-egy MÁV-START-os pultnál kell lebélyegeztetniük aznapi vonatjegyüket, így a visszaútra már nem kell újabbat váltaniuk.



Európa-liga, csoportkör, H csoport, 5. forduló:

Ferencváros-Espanyol (spanyol) 18.55

CSZKA Moszkva (orosz)-Ludogorec (bolgár) 18.55

A csoport állása:

1. Espanyol (spanyol) 4 3 1 - 10-1 10 pont - már továbbjutott

2. Ludogorec (bolgár) 4 2 - 2 8-8 6

3. FERENCVÁROS 4 1 2 1 2-4 5

4. CSZKA Moszkva (orosz) 4 - 1 3 1-8 1

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 19.):

Espanyol-Ferencváros 1-1

Ludogorec-CSZKA Moszkva 5-1

2. forduló (október 3.):

Ferencváros-Ludogorec 0-3

CSZKA Moszkva-Espanyol 0-2

3. forduló (október 24.):

CSZKA Moszkva-Ferencváros 0-1

Ludogorec-Espanyol 0-1

4. forduló (november 7.):

Ferencváros-CSZKA Moszkva 0-0

Espanyol-Ludogorec 6-0

További program:

6. (utolsó) forduló (december 12.):

Ludogorec-Ferenváros 21.00

Espanyol-CSZKA Moszkva 21.00

Borítókép: Noelia Deniz/Getty Images