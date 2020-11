José Mourinho nem rég inditotta el saját Instagram-oldalát, amely csütörtök este egy újabb briliáns bejegyzéssel bővült.



A portugál menedzser a közösségi médiában már eddig is jobbnál-jobb tartalmakkal szórakoztatta a követőit, most pedig finoman csapata teljesítményét kritizálta.



José Mourinho csapata Bulgáriában lépett pályára, a Ludogorec otthonában. A londoni csapatban kezdett Gareth Bale és 300. meccsén lépett pályára a Spursben Harry Kane. Utóbbi a 13. percben egy szögletet követően megszerezte 200. gólját a csapatban. Még az első félidőben betalált Lucas Moura is, így kétgólos előnnyel mehetett a szünetre a Tottenham. A fordulás után öt perc elteltével szépített a Ludogorec, de Lo Celso révén hamar visszaállt a kétgólos különbség.



Végül az angol együttes 3-1-re nyert és jelenleg továbbjutásra áll a csoportjában.



A győzelem ellenére messze nem volt elégedett José Mourinho, és az Instagram-oldalán ennek hangot is adott. Az 57 éves portugál tréner egy képet tett közzé, amelyen épp a Spurs öltözőjében ül egy kanapén és chipset majszol.



"Amikor nyersz, de nem játszol különösebben jól" – írta a kép alá Mourinho.

Mourinho nem először tesz közzé hasonlóan szarkasztikus bejegyzéseket, a belga Royal Antwerp elleni gyászos Európa-liga teljesítmény után a múlt héten a következőket írta.



"A rossz teljesítmények, rossz eredményeket érdemelnek. Remélem, ezen a buszon mindenki olyan szomorú, mint én. Holnap 11:00-kor edzés."



Írta a Manchester United és a Chelsea korábbi edzője, miközben rosszkedvűen és egyedül üldögélt a csapatbuszban.



Hétfő este a Burnley otthonában nehezen tudott nyerni a Spurs, a győzelem után pedig Mourinho megmutatta, hogyan ünnepeltek játékosai az öltözőben. Természetesen mindenki a telefonjával volt elfoglalva.

Kép: Srdjan Stevanovic/Getty Images



Forrás: sportbible