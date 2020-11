Az AS Roma is bebiztosította továbbjutását az egyenes kieséses szakaszba a labdarúgó Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön.

A Roma a CFR Cluj vendégeként győzött 2-0-ra, és riválisai már nem jelentenek veszélyt a továbbjutására a csoportban.



Nápolyban győzelemmel tisztelgett a hazai csapat a szerdán, 60 évesen elhunyt legendájára, Diego Maradonára: a Napoli 2-0-ra verte a horvát Rijekát.

A zárt kapus mérkőzésen a stadion mellett több ezer szurkoló gyülekezett és emlékezett az argentin klasszisra. Még a kezdés előtt rövid időre csatlakozott hozzájuk a Napoli csapatkapitánya, Lorenzo Insigne, aki társai képviseletében csokor virágot helyezett el a neves elődre emlékezve.



A hazai együttes minden tagja 10-es, Maradona nevével ellátott mezben vonult ki a pályára, majd az egyperces gyászszünet alatt egymásba karoltak a nápolyi játékosok. A vezetőedző Gennaro Gattuso pedig az egész meccs alatt Maradona-mezben maradt.

Miután az F csoport másik két gárdája, az AZ Alkmaar és a Real Sociedad nem bírt egymással, a Napoli a négyes élére ugrott.



Az Omonia magyar légiósa, Lang Ádám kezdőként végigjátszotta csapata granadai mérkőzését, amelyen a ciprusi együttes 2-1-es vereséget szenvedett a házigazda spanyol gárdától. Az E csoport másik összecsapásán a PAOK hiába vezetett már a 13. percben 2-0-ra Eindhovenben, a vendéglátó PSV fordított, és minimális különbséggel jobbnak bizonyult.



A C csoportban a Bayer Leverkusen otthon, a Slavia Praha idegenben győzött, és így már 9-9 pontot gyűjtött, míg a vesztes Hapoel Beer-Sheva, valamint Nice együttese továbbra is 3-3 ponttal áll.



A J csoportban a Tottenham Hotspur 4-0-ra lelépte a továbbra is pont nélkül álló Ludogorecet.



A csoportok első két helyezettje jut a legjobb 32 közé, ahol a Bajnokok Ligája csoportharmadikjaival egészül ki a mezőny.

Európa-liga, csoportkör, 4. forduló:

A csoport:

CFR Cluj (román)-AS Roma (olasz) 0-2 (0-0)

korábban:

CSZKA Szófia (bolgár)-Young Boys (svájci) 0-1 (0-1)



A csoport állása:

1. (és továbbjutott) Roma 10 pont

2. Young Boys 7

3. Cluj 4

4. CSZKA Szófia 1.

B csoport:

Dundalk (ír)-Rapid Wien (osztrák) 1-3 (0-2)

korábban:

Molde (norvég)-Arsenal (angol) 0-3 (0-0)



A csoport állása:

1. (és továbbjutott) Arsenal 12 pont

2. Rapid Wien 6 (8-7)

3. Molde 6 (4-8)

4. Dundalk 0.

C csoport:

Bayer Leverkusen (német) - Hapoel Beer-Sheva (izraeli) 4-1 (1-0)

Nice (francia)-Slavia Praha (cseh) 1-3 (0-1)



A csoport állása:

1. Bayer Leverkusen 9 pont (14-6)

2. Slavia Praha 9 (8-6)

3. Hapoel Beer-Sheva 3 (6-10)

4. Nice 3 (6-12).

D csoport:

Standard Liege (belga)-Lech Poznan (lengyel) 2-1 (0-0)

Glasgow Rangers (skót)-Benfica (portugál) 2-2 (1-0)



A csoport állása:

1. Benfica 8 pont (12-7)

2. Rangers 8 (8-5)

3. Lech Poznan 3 (6-8)

4. Standard Liege 3 (3-9).

E csoport:

PSV Eindhoven (holland)-PAOK (görög) 3-2 (1-2)

Granada (spanyol)-Omonia (ciprusi) 2-1 (1-0)



A csoport állása:

1. Granada 10 pont

2. PSV 6

3. PAOK 5

4. Omonia 1.

F csoport:

SSC Napoli (olasz)-Rijeka (horvát) 2-0 (1-0)

AZ Alkmaar (holland)-Real Sociedad (spanyol) 0-0



A csoport állása:

1. Napoli 9 pont

2. AZ Alkmaar 7 (5-2)

3. Real Sociedad 7 (2-1)

4. Rijeka 0.

J csoport:

Tottenham Hotspur (angol)-Ludogorec (bolgár) 4-0 (2-0)

korábban:

LASK Linz (osztrák)-Antwerp (belga) 0-2 (0-0)



A csoport állása:

1. Tottenham 9 pont (10-2)

2. Antwerp 9 (5-2)

3. LASK 6

4. Ludogorec 0.

korábban:



G csoport:

Braga (portugál)-Leicester City (angol) 3-3 (2-1)

AEK Athén (görög)-Zorja Luhanszk (ukrán) 0-3 (0-0)



A csoport állása:

1. (és továbbjutott) Leicester City 10 pont

2. Braga 7

3. AEK Athén 3 (5-9)

4. Zorja 3 (5-9)

H csoport:

Sparta Praha (cseh)-Celtic Glasgow (skót) 4-1 (2-1)

Lille (francia)-AC Milan (olasz) 1-1 (0-0)



A csoport állása:

1. Lille 8 pont

2. AC Milan 7

3. Sparta Praha 6

4. Celtic 1.

I csoport:

Makkabi Tel-Aviv (izraeli) - Villarreal (spanyol) 1-1 (0-1)

Qarabag (azeri)-Sivasspor (török) 2-3 (1-1)



A csoport állása:

1. Villarreal 10 pont

2. Makkabi Tel-Aviv 7

3. Sivasspor 6

4. Qarabag 0.

K csoport:

Wolfsberg (osztrák)-Dinamo Zagreb (horvát) 0-3 (0-0)

CSZKA Moszkva (orosz)-Feyenoord (holland) 0-0 (0-0)



A csoport állása:

1. Dinamo Zagreb 8 pont

2. Feyenoord 5

3. Wolfsberg 4

4. CSZKA Moszkva 3.

L csoport:

Liberec (cseh)-Hoffenheim (német) 0-2 (0-0)

Gent (belga)-Crvena zvezda (szerb) 0-2 (0-1)



A csoport állása:

1. (és továbbjutott) Hoffenheim 12 pont

2. Crvena zvezda 9

3. Liberec 3

4. Gent 0.

