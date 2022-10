Matematikailag az ugyan még nem dőlhet el, hogy a magyar bajnok az első kettő között zár a csoportban, de a Konferencia-ligás folytatást garantáló harmadik helynél már nem végezhet hátrébb, amennyiben Belgrádban megőrzi százszázalékos mérlegét, miközben a négyes másik meccsén a török Trabzonspor és a francia AS Monaco döntetlent játszik egymással. Legutóbb 2004-ben szerepelt magyar csapat tavasszal valamelyik európai kupasorozatban, akkor a Debreceni VSC jutott az Európa-liga jogelődjének számító UEFA Kupa harmadik fordulójába.

A győzelem kivívása viszont rendkívül nehéznek ígérkezik annak ellenére is, hogy az éllovas zöld-fehérek két bravúros sikert követően - a Trabzonsport 3-2-re, az AS Monacót 1-0-ra verték - a pont nélkül sereghajtó Crvena zvezdához látogatnak. A belgrádi gárda ugyanis egyrészt nagyszerű formában van, a szerb bajnokságban 11 forduló után veretlenül listavezető, másrészt nemzetközi rutinja is számottevő, tekintve, hogy sorozatban hatodszor szerepel a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga csoportkörében, idén ráadásul utóbbiban nyolcaddöntőig menetelt.

A negyedik egymást követő idényében főtáblás Ferencváros számára az is intő jel lehet, hogy vasárnap váratlanul kikapott az OTP Bank Ligában, méghozzá az újonc Kecskemét vendégeként. A találkozón, különösen az első félidőben kifejezetten tompán futballozott Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző együttese, amely a második játékrészben nem tudta ledolgozni kétgólos hátrányát, de még a szépítés sem jött össze.

A két együttes hosszú történelme során mindössze kétszer csapott össze egymással: 1975-ben a KEK elődöntőjéből a magyarok jutottak tovább 4-3-as összesítéssel.

A Crvena zvezda-Ferencváros El-mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik a belgrádi Rajko Mitic Stadionban, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

