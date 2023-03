A Bajnokok Ligája küzdelmeit követően az Európa Liga nyolcaddöntőinek visszavágóit is lejátszották csütörtökön, ahol több érdekes esemény is történt. A Feyenoord például 7-1-re ütötte ki a Sahtar Donyecket az 1-1-es odavágó után, és nagy meglepetésre kiesett a Premier League éllovasa, az Arsenal is.

Az Emiratesben ezúttal a Sporting CP ágyúja dörrent: Pedro Gonclaves 45 méterről bombázott a felső sarokba, ami hosszabbítást ért a portugáloknak. Az idegek harcát is ők bírták jobban, hisz egyszer sem hibáztak a tizenegyeseknél, míg Gabriel Martinelli a hazaiaknál negyedik rúgóként igen, így a zöldek várhatják a negyeddöntő sorsolását.

Gonclaves és a forduló többi bombagólja itt tekinthető meg.

Egy másik zöld-fehér csapat, a Ferencváros már nem volt ilyen szerencsés. A magyar bajnok csoportelsőként jutott tovább egyenesen a legjobb 16 csapat közé, ahol a Xabi Alonso trenírozta Bayer Leverkusen már túl nagy falatnak bizonyult. Az első és második meccsen egyaránt 2-0-ra diadalmaskodó németek sikere azért sem lett fényesebb, mert Dibusz Dénes csütörtök este is erőn felül teljesített és több elképesztő bravúrt bemutatott, amire az Európa Liga hivatalos oldala is felfigyelt.

A magyar válogatott kapusának - akire szavazni is lehet - két védése is bekerült a hét legszebb hárításai közé.

A negyeddöntő pénteki sorsolását az alábbi csapatok várhatják: Manchester United, Fenerbache, Feyenoord, Juventus, Sporting CP, Bayer Leverkusen, AS Roma, Royale Union SG.



Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd