Az Arsenal könnyedén legyőzte a vendég Dundalk együttesét, míg a magyar válogatott Lang Ádámmal felálló ciprusi Omonia 2-1-re kikapott hazai pályán a PSV Eindhoventől csütörtökön a labdarúgó Európa-liga csoportkörének második fordulójában.

Lang végigjátszotta a nicosiai találkozót, melyen a házigazdák kerültek előnybe, de a hollandok előbb egyenlítettek, majd a 92. percben a győztes gólt is megszerezték.



A tartalékos összeállításban kezdő AS Roma nem tudta otthon megverni a CSZKA Szófiát, ahogyan a Granada sem bírt a görög PAOK-kal.



A Bayer Leverkusen a meccs nagyobb részében emberhátrányban futballozva kapott ki 1-0-ra Prágában, míg a Napoli ugyanilyen arányban győzött a Real Sociedad vendégeként.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló:



A csoport:

AS Roma (olasz)-CSZKA Szófia (bolgár) 0-0

CFR Cluj (román)-Young Boys (svájci) 1-1 (0-0)

A csoport állása: 1. CFR Cluj 4 pont (3-1), 2. AS Roma 4 (2-1), 3. Young Boys 1 (2-3), 4. CSZKA Szófia 1 (0-2)



B csoport:

Arsenal (angol)-Dundalk FC (ír) 3-0 (2-0)

Molde FK (norvég)-Rapid Wien (osztrák) 1-0 (0-0)

A csoport állása: 1. Arsenal 6 pont (5-1), 2. Molde 6 (3-1), 3. Rapid Wien 0 (1-3), 4. Dundalk 0 (1-5)



C csoport:

Slavia Praha (cseh)-Bayer Leverkusen (német) 1-0 (0-0)

OGC Nice (francia) - Hapoel Beer-Seva (izraeli) 1-0 (1-0)

A csoport állása: 1. Bayer Leverkusen 3 pont (6-3), 2. Hapoel Beer-Sheva 3 (3-2), 3. Slavia Praha 3 (2-3), 4. Nice 3 (3-6)



D csoport:

SL Benfica (portugál)-Standard Liege (belga) 3-0 (0-0)

Rangers FC (skót)-Lech Poznan (lengyel) 1-0 (0-0)

A csoport állása: 1. Benfica 6 pont (7-2), 2. Glasgow Rangers 6 (3-0), 3. Lech Poznan 0 (2-5), 4. Standard Liege 0 (0-5)



E csoport:

Omonia Nicosia (ciprusi)-PSV Eindhoven (holland) 1-2 (1-1)

Granada CF (spanyol)-PAOK (görög) 0-0

A csoport állása: 1. Granada 4 pont, 2. PSV Eindhoven 3, 3. PAOK 2, 4. Omonia Nicosia 1



F csoport:

Real Sociedad (spanyol)-SSC Napoli (olasz) 0-1 (0-0)

AZ Alkmaar (holland)-HNK Rijeka (horvát) 4-1 (2-0)

A csoport állása: 1. AZ Alkmaar 6 pont, 2. Napoli 3 (1-1) és Real Sociedad 3 (1-1), 4. Rijeka 0

korábban:



G csoport:

Zorja Luhanszk (ukrán)-SC Braga (portugál) 1-2 (0-2)

AEK Athén (görög)-Leicester City (angol) 1-2 (0-2)

A csoport állása: 1. Leicester City 6 pont (5-1) és Braga 6 (5-1), 3. AEK Athén 0 (1-5) és Zorja 0 (1-5)



H csoport:

AC Milan (olasz)-Sparta Praha (cseh) 3-0 (1-0)

Lille OSC (francia)-Celtic Glasgow (skót) 2-2 (0-2)

A csoport állása: 1. AC Milan 6 pont, 2. Lille 4, 3. Celtic 1, 4. Sparta Praha 0



I csoport:

Sivasspor (török) - Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 1-2 (0-0)

Qarabag FK (azeri)-Villarreal (spanyol) 1-3 (0-0)

A csoport állása: 1. Villarreal 6 pont (8-4), 2. Makkabi Tel-Aviv 6 (3-1), 3. Sivasspor 0 (4-7), 4. Qarabag 0 (1-4)



J csoport:

Royal Antwerp (belga)-Tottenham Hotspur (angol) 1-0 (1-0)

LASK Linz (osztrák)-PFC Ludogorec (bolgár) 4-3 (3-1)

A csoport állása: 1. Antwerp 6 pont, 2. Tottenham 3 (3-1), 3. LASK 3 (4-6), 4. Ludogorec 0



K csoport:

Feyenoord (holland)-Wolfsberger AC (osztrák) 1-4 (0-2)

CSZKA Moszkva (orosz)-Dinamo Zagreb (horvát) 0-0

A csoport állása: 1. Wolfsberger 4 pont, 2. CSZKA Moszkva 2 (1-1), 3. Dinamo Zagreb 2 (0-0), 4. Feyenoord 1



L csoport:

Crvena zvezda (szerb)-Slovan Liberec (cseh) 5-1 (2-1)

KAA Gent (belga)-TSG 1899 Hoffenheim (német) 1-4 (0-1)

A csoport állása: 1. Hoffenheim 6 pont, 2. Crvena zvezda 3 (5-3), 3. Liberec 3 (2-5), 4. Gent 0



