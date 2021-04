Az AS Roma, a Manchester United és a Villarreal is idegenben szerzett előnyt csütörtökön a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül a Manchester United takarékosan játszva is 2-0-ra nyert a Granada vendégeként

.

A Dinamo Zagreb némi meglepetésre szerzett gól nélkül kikapott otthon a Villarrealtól. A spanyol kispadon az Európa-liga történetének legsikeresebb edzője ült: Unai Emery 89. mérkőzésén irányított csapatot ebben a sorozatban, és a Sevillával háromszor el is hódította a győztesnek járó trófeát.



A negyeddöntők slágermeccsének számító Ajax Amsterdam-AS Roma csatából ugyancsak a 0-1-ről fordító vendégek jöttek ki jobban. A hollandok sorozatban a 11 hazai El-győzelem után maradtak alul.



Az Arsenal és a Slavia Praha találkozóján a 86. percben született az első gól, de a végeredmény így is döntetlen lett.



A visszavágókat egy hét múlva rendezik. Az elődöntőket április 29-én és május 6-án bonyolítják le, a döntő pedig május 26-án lesz Gdanskban.



Európa-liga, negyeddöntő, 1. mérkőzések:



Dinamo Zagreb (horvát)-Villarreal (spanyol) 0-1 (0-1)

gól: Moreno (44. - 11-esből)

Ajax Amsterdam (holland)-AS Roma (olasz) 1-2 (1-0)

gól: Klaassen (39.), illetve Pellegrini (57.), Ibanez (87.)

Arsenal (angol)-Slavia Praha (cseh) 1-1 (0-0)

gól: Pepe (86.), illetve Holes (94.)

Granada (spanyol)-Manchester United (angol) 0-2 (0-1)

gól: Rashford (31.), Fernandes (90. - 11-esből)

Borítókép: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images