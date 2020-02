A skót Glasgow Rangers házigazdaként 3-2-re legyőzte a portugál SC Braga csapatát a labdarúgó Európa-liga rájátszásának első fordulójában, a párharc első mérkőzésén.

A vendégek a meccs kétharmadánál már 2-0-ra vezettek, ám a hazaiak a román Ianis Hagi duplájával és a nigériai Joe Aribo góljával negyed óra alatt fordítottak.

Some lovely new Twitter headers for you. pic.twitter.com/jbx6jjNQZ3

GALLERY: We know it's late, but you will enjoy this @EuropaLeague gallery.



https://t.co/zGw6mIJnKt pic.twitter.com/LVHrFz0yEJ