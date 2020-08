A bosnyák Zeljeznicar több játékosa is megfertőződött a koronavírussal, ezért elhalasztották a csapat csütörtök (ma) esti Európa-liga-selejtező mérkőzését, amelyen vendégként a Makkabi Haifa ellen lépett volna pályára.

A halasztásról az izraeli egészségügyi minisztérium döntött, miután kiderült, hogy az elutazás előtt a szarajevói együttes hat futballistájának tesztje pozitív lett, és bár ők mindannyian Boszniában maradtak, az érkezéskor elvégzett újabb tesztelés eredményei szerint öt másik játékos is elkapta a vírust.



A minisztérium közölte, a tesztek alapján megállapítható, hogy a Zeljeznicar keretében nagy mértékű a fertőzöttség, így a tel-avivi mérkőzés megrendezése egészségügyi kockázatot jelentene.



A minisztérium arról tájékoztatta a szarajevói együttest, hogy lehetősége van azonnali hatállyal visszarepülni Boszniába, ám ezt csak magánrepülőgéppel teheti meg, amelynek személyzetét előzetesen tájékoztatni kell arról, hogy többen is koronavírusosok, így a felszállás előtt megtehetők a szükséges óvintézkedések.



Ugyancsak elhalasztották az észt Nömme Kalju és a szlovén NS Mura csütörtöki mérkőzését, mert a múlt héten mindkét csapatban volt egy-egy koronavírusos eset. A találkozó megrendezését a balti ország egészségügyi hatósága nem tiltotta meg, ám a kormány engedélyére is szükség lett volna, de ezt végül nem kapták meg.



A vendégek este visszautaznak Szlovéniába, bár lehetséges, hogy az európai szövetség (UEFA) nem törli, hanem péntek estére halasztja a meccset.

