Mindhárom európai kupasorozat döntőjében lesz olasz csapat, igaz ez nem a Juventusnak köszönhető, ami drámai csatában maradt alul a Sevillával szemben Spanyolországban. Az olaszok még Vlahovic lévén vezettek, de előbb Suso, majd a rendes játékidőt követően a hosszabbításban Lamela is betalált, amire Allegri fiainak már nem maradt válasza.

Képtelen önmagát meghazudtolni José Mourinho. A Special One úgy vezette be a farkasokat egy éven belül a második nemzetközi kupafináléjába, hogy nem volt kaput eltaláló lövésük a Bayer Leverkusen ellen. Igaz, erre nem is volt szükségük, hisz a németek sem tudtak a hálóba találni, így a farkasok hőse az odavágón győztes gólt jegyző, mindössze 21 esztendős Edoardo Bove lett.

A Budapesten sorra kerülő május 31-i Európa Liga döntőben tehát az As Roma a Sevilla klubjával mérkőzhet meg, ami igazi csemegének ígérkezik.

Nem lesz azonban magyar játékos a Konferecia Liga döntőjében, Kerkez Miloséknak sem megfordítani, sem tizenegyesekre menteni nem sikerült a West Ham United elleni párharcot, mi több, 2-1-es hazai sikerük után Pablo Fornals góljával a 94. percben a győzelmet is behúzták a kalapácsosok az AZ Alkmaar ellen, akik így történelmük legfontosabb meccsükre készülhetnek.

Ellenfelük az a Fiorentina lesz, ami az olasz csapatok dicsőségmenetét teljessé téve Svájcban, az odavágón Baseltől elszenvedett 2-1-es kudarc után a 129. minutumban Antonin Barak révén 3-1-re diadalmaskodott és kiharcolta a serleg sorsáról döntő összecsapást.

Az pedig már kedden eldőlt, hogy a Milan – Internazionale Bajnokok Ligája elődöntőből utóbbi nézhet szembe a másnap Real Madridot kétvállra fektető Manchester City együttesével Istanbulban.

