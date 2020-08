Bódog Tamás vezetőedző egyértelműen továbbjutást vár a Budapest Honvéd labdarúgócsapatától, amely csütörtökön a finn bajnokság éllovasával, az Inter Turkuval találkozik az Európa-liga-selejtező első fordulójában.

"Továbbjutást várok" - jelentette ki határozottan szerdai sajtótájékoztatóján a nyáron kinevezett tréner. "De nem becsüljük le az ellenfelet, mert nem véletlenül vezetik a hazai pontvadászatukat. Ha százszázalékosan odafigyelünk, továbblépünk, de nem lesz egyszerű".



A 49 éves szakember az MTI érdeklődésére elárulta, magas, erős, jó felépítésű játékosok alkotják a riválist, amely így pontrúgásokból nagyon veszélyes, márpedig saját csapata éppen ennek kivédekezésében gyengélkedett első bajnoki találkozóján, amikor 3-1-re kikapott az újonc MTK Budapesttől. Hozzátette, nagyon fontos, hogy futballistái elkerüljék a figyelmetlenségekből kapott gólokat, elsősorban ebben kell előrelépniük a jobb eredmény eléréséhez.



"Ezt előre nem lehet tudni. Lehet úgy is nézni, hogy játékban vannak, de lehet úgy is, hogy fáradtabbak" - válaszolt Bódog arra a kérdésre, hogy a finneknek előnyt jelent-e, hogy már 12 fordulót lejátszottak, míg a Honvéd csak egyet.



Hidi Patrik csapatkapitány azt emelte ki, annyira jó most az öltözői hangulat, hogy a rosszul sikerült bajnoki rajt ellenére magabiztosan várják az összecsapást, noha az szerinte kifejezetten nehéznek ígérkezik.

José Riveiro, az Inter Turku spanyol vezetőedzője szerint izgatottan és motiváltan várják a találkozót. A kispestiekről szólva úgy vélekedett, erősebb ellenfél lesz, mint amihez a hazai bajnokságban szoktak.



"Jól felkészültünk, azért jöttünk, hogy nyerjünk" - jelentette ki sokkal ambiciózusabban a csatár Timo Furuholm, akit Bódog egyedüliként emelt ki a finn együttesből.



A Honvéd csütörtökön 21 órától az Új Hidegkuti Nándor Stadionban fogadja az Inter Turku együttesét. A továbbjutásról egy mérkőzés dönt, minden helyszínen zárt kapuk mögött játszanak a felek. A második kör sorsolását hétfőn, a harmadikét kedden tartják. A főtáblára jutáshoz négy párharcot kell nyerni.



