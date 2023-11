A Liverpool drámai végjátékot követően szenvedett vereséget a Toulouse otthonában, az Európa Liga csütörtöki játéknapján.



A francia klub már kétgólos előnyben is volt, azonban jól hajráztak az angolok, és a 97. percben a 3-3-at érő egyenlítő gól is megszületett.

A nagy örömnek ugyanakkor a játékvezető véget vetett, hiszen hosszas VAR-ozást követően úgy döntött, érvényteleníti a gólt.

A sporttárs Alexis Mac Allister kezezése miatt döntött, így akinek a mellkasáról épphogy rápattant a labda a kézfejére.

A Sky Sports érvelése szerint a labdarúgás szabályainak legfrissebb értelmezése szerint a játékvezető hibásan vette el a gólt, ugyanis „a vétlen kezezés, amely ahhoz vezet, hogy egy csapattárs gólt szerez, vagy gólszerzési lehetőséghez jut, nem minősül szabálysértésnek.”

So many reasons why Mac Allister handball is a terrible VAR decision.



Arm close to body

Being withdrawn not moved to ball

High on arm

Not deliberate

Way back in play



But this is UEFA, with goals disallowed for any handball in attack phase.pic.twitter.com/md6lnLp1hs