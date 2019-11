Ki lehet jelenteni, hogy csütörtök este, de még a tegnapi napon is emberek százezreinek fő beszédtémája az FTC - CSZKA Moszkva El mérkőzés volt.



Meg is volt rá minden okuk, hiszen a meccs kiemelt jelentőséggel bírt mind magyar, mind orosz szempontból. A CSZKA a becsületéért küzdött, a Fradi pedig a továbbjutást próbálta bebiztosítani. Mindezen túl pedig már a meccs előtt is felfokozott hangulat uralkodott a stadion környékén, ahol az orosz, a magyar, sőt a lengyel szurkolók is farkasszemet néztek a rendőri erőkkel.

A magyar nézőpontból készített beszámolók gyorsan bejárták a médiát most azonban egy orosz blogger és vérbeli szurkoló szemén keresztül is megismerhetjük a futballturizmus tegnapi eseményeit.

Jöjjön az FTC - CSZKA Moszkva összecsapás képes tudósítása egyenesen Jevgenyijtől (@eso4600) !





































Ha érdekli, milyen játékosokkal kezdett a két csapat, ide kattintson!

Kemény verekedés előzte meg a Fradi - CSZKA meccset. Itt megnézheti a videót!

Kíváncsi a két vezetőedző értékelésére? Itt nézheti meg!



A csapatkapitány is nyilatkozott. Olvassa el itt!

Fotók forrása: Twitter/@eso4600, Twitter/@championat, Twitter/@IvanShokarev, Twitter/@RBWorldORG Twitter/@Mujzhnek Twitter.com/@Pavelgurevich13