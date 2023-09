A Liverpool hátrányból fordítva 3-1-re nyert a LASK Linz vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa-liga csoportkörének nyitányán.

Az alaposan felforgatott angol csapatból több alapember - köztük Szoboszlai Dominik - hiányzott az első félidőben, melyben az osztrákok Florian Flecker szöglet utáni távoli lövésével szereztek vezetést a 14. percben. A liverpooliaknak is volt lehetőségük a gólszerzésre, de kimaradtak a helyzeteik. A második játékrész elején Darwin Núnez büntetőből egyenlített, majd a 61. percben lépett pályára - Alexis Mac Allisterrel és Joe Gomezzel együtt - Szoboszlai. Rá két percre már vezetett a Liverpool: egy jobb oldali támadás végén érkezett középre pontosan a labda, Luis Diaz pedig nem hibázott. Támadásban maradt az angol együttes, melybe újabb alapemberek álltak be, végül Mohamed Salah állította be a végeredményt a 88. percben egy közeli köténygóllal.

A Servette kétgólos vereséget szenvedett Genfben a Slavia Prahától. A hazai csapatban végig a pályán volt Bolla Bendegúz. Kleinheisler László csapata, a Panathinaikosz 2-0-ra győzött a Villarreal ellen Athénban. A sérüléssel bajlódó magyar középpályás nem tagja az El-keretnek.



Európa-liga, csoportkör, 1. forduló:

E csoport:

LASK Linz (osztrák)-Liverpool FC (angol) 1-3 (1-0)

Union Saint-Gilloise (belga) - Toulouse FC (francia) 1-1 (0-1)

F csoport:

Stade Rennes (francia)-Makkabi Haifa (izraeli) 3-0 (2-0)

Panathinaikosz (görög)-Villarreal (spanyol) 2-0 (1-0)

G csoport:

Servette FC (svájci)-Slavia Praha (cseh) 0-2 (0-1)

Sheriff Tiraspol (moldovai)-AS Roma (olasz) 1-2 (0-1)

H csoport:

Bayer Leverkusen (német)-BK Häcken (svéd) 4-0 (2-0)

Qarabag FK (azeri)-Molde FK (norvég) 1-0 (0-0)

Később:

A csoport:

West Ham United (angol)-Topolya SC (szerbiai) 21.00

Olimpiakosz (görög)-SC Freiburg (német) 21.00

B csoport:

AFC Ajax (holland)-Olympique Marseille (francia) 21.00

Brighton (angol)-AEK Athén (görög) 21.00

C csoport:

Sparta Praha (cseh)-Arisz Limasszol (ciprusi) 21.00

Rangers FC (skót)-Real Betis (spanyol) 21.00

D csoport:

Atalanta (olasz)-Raków Czestochowa (lengyel) 21.00

Sturm Graz (osztrák)-Sporting CP (portugál) 21.00

Borítókép: Christian Hofer/Getty Images