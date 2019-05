Mint megírtuk, a Chelsea átgázolt az arsenálon Bakuban, és ezzel elhódította az Európa-liga serleget. A győzelmet követően nyilván valóan rendkívül jó hangulatban voltak a játékosok, és a pályán történő ünneplést az öltözőben is folytatták. Talán nem meglepő, hogy a We are the Champions sorai hangoztak el, viszont itt érkezett Gonzalo Higuain, aki nem lépett pályára a döntőben, és mindenidők talán legpocsékabb előadását produkálta. Ezek után elmondhatjuk, szerencsések vagyunk, hogy a labdarúgói karriert választotta, és nem énekesi pályára lépett.