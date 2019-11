A Ferencváros hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott az orosz CSZKA Moszkva együttesével a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában.

A Groupama Arénában rendezett csütörtöki összecsapáson mindkét csapat előtt adódtak ziccerek, de ezek mind kimaradtak.



Szerhij Rebrov tanítványai immáron öt ponttal rendelkeznek, és harcban vannak a továbbjutást érő második helyért a hatpontos bolgár Ludogoreccel, amely súlyos vereséget szenvedett az Espanyol vendégeként. Sikerüknek köszönhetően a spanyolok már biztosan ott vannak a legjobb 32 között.



Fotó: MTI/Illyés Tibor

Európa-liga, H csoport, 4. forduló:

Ferencváros-CSZKA Moszkva (orosz) 0-0

--------------------------------------

Groupama Aréna, 18 153 néző, v.: Stavrev (macedón)

kiállítva: Nababkin (91.)

sárga lap: Ihnatyenko (18.), Skvarka (20.), Haratyin (25.), Botka (74.), Frimpong (91.), illetve Bijol (19.), Vlasic (28.), Nababkin (85., 91.)



Ferencváros:

------------

Dibusz - Lovrencsics, Botka, Blazic, Civic - Haratyin, Ihnatyenko - Zubkov, Skvarka (Varga R., 84.), Tokmac (Frimpong, 90.) - Boli (Isael, 82.)

CSZKA Moszkva:

--------------

Akinfejev - Karpov, Gyivejev, Magnússon (Nababkin, 81.) - Mário Fernandes, Ahmetov (Bistrovic, 58.), Bijol (Kucsajev, 63.), Obljakov - Sigurdsson, Vlasic - Csalov

A kezdés előtt piros-fehér-zöldbe öltözött a stadion, a B-közép az 1956-os forradalom egyik jelképét, a zászlóból középen kiégetett állami címert formálta meg, üzenve ezzel azt, hogy ez az összecsapás "nemzeti ügy".





A Ferencváros játékosai betartották két héttel ezelőtti, a moszkvai diadalukat követően tett ígéretüket, amely szerint úgy kezdték a mérkőzést, ahogyan az orosz fővárosban abbahagyták: magabiztosan tartották a labdát és nem hagyták kibontakozni az orosz ellentámadásokat.



Az első félidőben 44 percig egyik kapu sem forgott veszélyben, ekkor Tokmac adott be tökéletesen, de Boli óriási helyzetben a kapu mellé fejelt.



A második félidő óriási kimaradt vendég lehetőséggel indult, de a 62. percben Blazic hagyta ki a "szezon helyzetét": a védő egy szabadrúgáshoz húzódott előre, a lepattanó labda némi kavarodás után éppen elé került, de az ötösről senkitől sem zavartatva gyakorlatilag a másik irányba vetődő, a lábával még kinyúló Akinfejevbe lőtt. Három perccel később Dibusz hibáját kis híján kihasználták a vendégek, de a ferencvárosi szurkolók fellélegezhettek.



A hajrában a Ferencváros már inkább az eredmény tartására figyelt - Rebrov is ennek tükrében cserélt már a végén - és végül sikerült is az egy pont megszerzése.



A következő fordulóban a Ferencváros november 28-án az Espanyolt fogadja.