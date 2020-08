A kupagyőztes Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte finn vendégét, az Inter Turku együttesét a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

A továbbjutást Hämäläinen öngólja döntötte el a 105. percben.



A második forduló sorolását hétfőn, a harmadikét kedden tartják.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló:

Budapest Honvéd-Inter Turku (finn) 2-1 (0-0, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után



Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapuk mögött, v.: Gal Leibovitz (izraeli)

gólszerzők: Traore (90.), Hämäläinen (105.), illetve Liliu (90+1.)

sárga lap: Gazdag (40.), Uzoma (70.), Kamber (123.), illetve Annan (13.), Furuholm (80.), Liliu (123.)

Budapest Honvéd:



Tujvel - Baráth (Mezgrani, a szünetben), Batik, Lovric, Uzoma - Zsótér, Gazdag, Hidi (Kamber, 107.), Kesztyűs - Tóth-Gábor (Traore, 72.), Ugrai (Aliji, 120.)

Inter Turku:



Moisander - Ketting, Hoskonen, Hämäläinen - Engström (Kouassivi-Benissan, 106.), Annan, Cegarra (Kagajama, 106.), Ruane - Paananen (Ojala, 66.) - Källman (Liliu, 89.), Furuholm

Bár szurkolók nem lehettek a stadionban, azért a Honvédot "erő a lábban, érzés a szívben" feliratú molinó várta a lelátón. A kispestiek ennek megfelelően az első perctől támadólag és agresszíven léptek fel. A Bódog Tamás csapataira jellemző letámadást hatékonyan alkalmazta a magyar kupagyőztes, amely már saját tizenhatosánál megtámadta az ellenfelet, így az a félpályán sem nagyon tudott átlépni a labdával.

A mezőnyfölény azonban nem párosult helyzetekkel, mivel támadásban kifejezetten pontatlan volt a Honvéd. Húsz perc elteltével ráadásul veszélyessé váltak a finnek gyors kontrái, viszont ígéretes lövőhelyzetekből vagy az égbe lőttek, vagy éppen Tujvel kezébe, egy ízben pedig ziccerben csak centikkel tévesztették el a bal alsó sarkot. A játékrész második felében már nemcsak a pontosság, hanem a kreativitás is hiányzott a Honvéd játékából, így a Turku kapusának egyáltalán nem volt dolga a szünetig.



A térfélcserét követően is a kispestiek birtokolták többet a labdát, de fölényük ugyanúgy meddő volt, sőt továbbra is a gyors finn ellentámadások jelentettek nagyobb veszélyt. Nagyjából hatvan percet kellett várni az első Honvéd-helyzetre, akkor előbb Lovric előtt adódott lehetőség egy szöglet után, majd Ugrai lőtt ígéretesen távolról. A túloldalon viszont Tujvel ajándékozott majdnem gólt a finneknek, de aztán javította a hibáját, néhány perccel később pedig ziccerben Engström lőtt ismét az égbe.

A Honvéd elöl rendkívül statikusan játszott, a finn tizenhatoshoz érve azt körbepasszolgatta, de nem találta a rést a vendégek védelmén, ennek általában egy labdaeladás vetett véget. Ezt megelégelve Mezgrani egy távoli bombát eresztett meg, amelyet Moisander csak a kapufa segítségével tudott hárítani. A hajrá percei viszonylag eseménytelenül teltek, de úgy tűnt, hogy a csereként beállt Traore egy szép fejesgóllal eldönti a párharcot, azonban a középkezdés után első támadásából egyenlített az Inter Turku, így következett a hosszabbítás.





A ráadásban továbbra is a Honvéd futballozott fölényben, de ugyanúgy a szórványos finn támadások jelentettek igazi veszélyt. A térfélcsere előtt azonban Traore kiugrásánál a hátulról becsúszva menteni igyekvő Hämäläinen kilőtte a jobb alsó sarkot, így ismét a magyarok szereztek vezetést.

A hátralévő negyedórában a Honvéd biztosan őrizte a minimális előnyét, sőt akár végleg el is dönthette volna az összecsapást, de Kesztyűs fejese a kapufát találta el.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor