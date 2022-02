Nehéz, de nem lehetetlen feladat előtt ál a három magyar válogatott játékost is foglalkoztató RB Leipzig együttese a labdarúgó Európa-ligában, ahol a nyolcaddöntőbe jutásért kiírt párharcának visszavágóját döntetlenről kezdi majd el a Real Sociedad otthonában.

A múlt heti első mérkőzésen Gulácsi Péter végig a kapuban állt, de Szoboszlai Dominikot csak a hajrában cserélték be, míg Willi Orbán betegség miatt hiányzott. Szoboszlainak így is sikerült maradandót nyújtania, mivel az ellene elkövetett szabálytalanság miatt kapott büntetőt a német csapat, melyből sikerült egyenlítenie, s így elkerülnie a vereséget.



A spanyolországi meccset így is a Sociedad várhatja némi előnyből, de csak a hazai pálya okán, a Leipzignek ugyanis a kapott gólok miatt nem kell külön izgulnia, mivel az új szabályok szerint az idegenben lőtt gólt már nem veszik figyelembe az összevetésnél.

A mérkőzésen várhatóan a teljes magyar "hadtest" csatasorba állítható lesz a kezdő sípszótól, Orbán már a hétvégi, Hertha ellen 6-1-re megnyert bajnokin is játszott, Szoboszlai pedig szintén kezdő volt.

A forduló slágerpárharca is döntetlenről folytatódik, miután múlt csütörtökön az FC Barcelona 1-1-re végzett a vendég Napolival.



A végső győzelemre is esélyes két gárda olaszországi visszavágóján kiélezett csatára van kilátás, ami előtt a katalánok lehetnek valamivel jobb hangulatban, mivel a hétvégi bajnoki fordulóban önbizalomnövelő, 4-1-es győzelmet arattak Valenciában, míg a Napoli csak 1-1-et játszott a kiesés elkerüléséért küzdő Cagliari vendégeként.

Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:

Dinamo Zagreb (horvát)-Sevilla (spanyol) 18.45 (az első mérkőzésen: 1-3)

Olimpiakosz (görög)-Atalanta (olasz) 18.45 (1-2)

Real Sociedad (spanyol)-RB Leipzig (német) 18.45 (2-2)

SS Lazio (olasz)-FC Porto (portugál) 18.45 (1-2)

SSC Napoli (olasz)-FC Barcelona (spanyol) 21.00 (1-1)

Real Betis (spanyol)-Zenit (orosz) 21.00 (3-2)

Glasgow Rangers (skót)-Borussia Dortmund (német) 21.00 (4-2)

Braga (portugál)-Sheriff Tiraspol (moldovai) 21.00 (0-2)

