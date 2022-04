Csütörtökön a negyeddöntők első felvonásával folytatódik a labdarúgó Európa-liga, az egyenes kiesés szakaszba "visszatér" a három magyar játékost foglalkoztató RB Leipzig.

Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapata a nyolcaddöntőben nem lépett pályára, mivel ellenfelét, az orosz Szpartak Moszkvát az ukrajnai háború miatt kizárta az európai szövetség.



A Leipzig a nyolc között az Atalantával találkozik, az olasz együttes az előző fordulóban éppen egy másik Bundesliga-csapatot búcsúztatott, a Bayer Leverkusent.

A lipcseiek nagyszerű formában várják a Németországban kezdődő párharcot, legutóbbi tíz tétmérkőzésükön nem szenvedtek vereséget, a Bundesligában pedig a tavaszi tabellát nézve a legjobbak.

A második számú európai kupasorozat legnagyobb favoritja az Eintracht Frankfurttal szembenéző FC Barcelona, amely az elmúlt év végén kinevezett Xavi irányításával megújult, és hetek óta nagyszerű játékkal örvendezteti meg szurkolóit.



A katalánok utóbbi 13 meccsükön nem kaptak ki, ebben a sorozatban ráadásul négy gólt szerezve győzték le idegenben a spanyol listavezető, ősi rivális Real Madridot és a címvédő Atléticót is, valamint a hétvégén Pedri zseniális találatával a Sevillát, ezzel már másodikok a La Ligában.



A gránátvörös-kékek ugyanakkor az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában mindkét párharcukat idegenben "húzták be", előbb a Napoli, majd a Galatasaray ellen is csak döntetlent értek el hazai pályán, most Frankfurtban kezdenek.

A másik két találkozón a West Ham United az Olympique Lyont, a Braga pedig a Glasgow Rangerst fogadja.

Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzések:



csütörtök:

RB Leipzig (német)-Atalanta (olasz) 18.45

Eintracht Frankfurt (német)-FC Barcelona (spanyol) 21.00

West Ham United (angol)-Olympique Lyon (francia) 21.00

Braga (portugál)-Glasgow Rangers (skót) 21.00

