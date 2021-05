A Villarreal vezetőedzőjeként tér vissza előző csapatának stadionjába Unai Emery, aki tanítványaival az Arsenalt szeretné kiejteni a labdarúgó Európa-liga elődöntőjében, melynek másik párharcában az AS Romának négygólos hátrányból kellene fordítani a Manchester Uniteddel szemben.

A Villarreal múlt csütörtökön, hazai pályán 2-1-re győzte le az Ágyúsokat, akiknek azonban az idegenben szerzett gól sokat jelenthet a visszavágón. A két csapat közötti első meccs nem volt mentes az indulatoktól, a játékvezető két piros lapot is kiosztott, ennek következtében a londoni összecsapáson hazai oldalról Dani Ceballos, a vendégektől pedig Etienne Capoue nem léphet majd pályára eltiltás miatt.



Néhány hiányzó rajtuk kívül is lesz mindkét együttesben, ugyanakkor az Arsenalba már a múlt hétvégi bajnokin visszatérhetett a csatár Pierre-Emerick Aubameyang, akire várhatóan most is fontos szerep hárulhat. Ráadásul a másik rendszeresen kezdő támadó, Alexandre Lacazette kisebb sérüléssel bajlódik, szereplése kérdéses.



A Villarreal továbbjutási esélyeit növeli, hogy a kispadján Emery személyében az Európa-liga történetének legsikeresebb edzője ül: a 49 éves szakember eddig 88 mérkőzésen irányított csapatot ebben a sorozatban, és a Sevillával 2014 és 2016 között egymás után háromszor el is hódította a győztesnek járó trófeát.



A párharcot külön színesíti, hogy Emery volt Mikel Arteta elődje az Arsenalnál, amelynek a mostani szezonja pocsék, figyelemre méltó eredményt már csak akkor tud elérni, ha megnyeri az El-trófeát. A két együttes eddig két európai kupapárharcot vívott, mindkettőt a Bajnokok Ligájában, és mindkettőből az Arsenal jutott tovább: 2006-ban az elődöntőben 1-0-s, 2009-ben a negyeddöntőben 4-1-es összesítéssel ejtette ki a Villarrealt.



A másik csütörtöki elődöntős visszavágó formalitásnak ígérkezik, a Manchester United ugyanis a múlt héten 6-2-re verte az AS Romát az Old Traffordon. Az olasz fővárosi együttesnek tehát legalább négy gólt kellene szereznie a visszavágón, ami szinte lehetetlen feladatnak ígérkezik, tekintve, hogy az MU ebben az idényben tétmeccsen három gólt is csak ritkán kapott.



Fotó: Maria Jose Segovia/DeFodi Images via Getty Images



A továbbjutásban az olasz klubnál sem hisznek igazán, ezt bizonyítja, hogy már kedden nyilvánosságra hozták, Paulo Fonseca vezetőedző az idény végén távozik a posztjáról. A szurkolók kíváncsiságát kielégítendő, néhány órával később azt is közölték, hogy nyáron José Mourinho veszi át a csapat irányítását.



A Roma keretében többen is sérüléssel bajlódnak, közülük kérdéses, hogy ki lesz bevethető állapotban, míg a Manchester United nagy valószínűséggel akár a legerősebb összeállításában is pályára léphet a Stadio Olimpicóban.



Az Európa-liga döntőjét május 26-án rendezik Gdanskban, az európai szövetség (UEFA) hétfői bejelentése szerint 9500 néző előtt.

Borítókép: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images