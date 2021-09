A csoportkör második fordulójával folytatódik csütörtökön a labdarúgó Európa-liga: az első körben Isztambulban 1-0-s vereséget szenvedett Lazio a Lokomotiv Moszkvát fogadja, a magyar válogatott Szalai Attilát is a soraiban tudó török Fenerbahce pedig a görög Olimpiakoszt látja vendégül.

Szalai két hete végigjátszotta az Eintracht Frankfurt otthonában 1-1-es döntetlennel zárult meccset, majd az azóta megvívott három bajnoki találkozón is kirobbanthatatlan volt a Fenerbahce kezdőcsapatából. A török együttesnél többen is sérüléssel bajlódnak, a magyar válogatott védő viszont minden bizonnyal ezúttal is kezdő lesz.



A Fenernek a továbbjutás szempontjából is fontos a meccs, az Olimpiakosz ugyanis az első fordulóban 2-1-re verte a vendég belga Antwerpet, így most vezeti a D csoportot.



Ami a másik magyar érdekeltségű csoportot illeti: a Ferencvárost is felvonultató G jelű négyesben a Betis üllői úti vendégjátéka mellett Celtic-Leverkusen összecsapást rendeznek, a skót együttesnek pedig van mit kijavítania, miután az első körben 2-0-s vezetésről 4-3-ra kikapott a Betistől. A német Bundesligában jelenleg második helyen álló Leverkusen kemény csatára számíthat Glasgow-ban, a Celtic ugyanis a saját stadionjában tétmeccsen január 30. óta veretlen.



A másik skót nagycsapat, az egyelőre pont nélküli Glasgow Rangers ezúttal a Sparta Praha vendége lesz, míg a Galatasaraytól két hete meglepetésre vereséget szenvedett Lazio a Lokomotiv Moszkva római vendégjátéka alkalmával próbálhatja meg a javítást.

Európa-liga, csoportkör, 2. forduló:



A csoport:

Sparta Praha (cseh)-Glasgow Rangers (skót) 18.45

Olympique Lyon (francia)-Bröndby IF (dán) 18.45

A csoport állása: 1. Olympique Lyon 3 pont, 2. Sparta Praha és Bröndby 1-1 (0-0), 4. Glasgow Rangers 0



B csoport:

Sturm Graz (osztrák)-PSV Eindhoven (holland) 18.45

Real Sociedad (spanyol)-AS Monaco (francia) 18.45

A csoport állása: 1. Monaco 3 pont, 2. Real Sociedad és PSV Eindhoven 1-1 (2-2), 4. Sturm Graz 0



C csoport:

Legia Warszawa (lengyel)-Leicester City (angol) 18.45

SSC Napoli (olasz)-Szpartak Moszkva (orosz) 18.45

A csoport állása: 1. Legia Warszawa 3 pont, 2. Napoli és Leicester City 1-1 (2-2), 4. Szpartak Moszkva 0



D csoport:

Fenerbahce (török)-Olimpiakosz (görög) 18.45

Royal Antwerp (belga)-Eintracht Frankfurt (német) 18.45

A csoport állása: 1. Olimpiakosz 3 pont, 2. Fenerbahce és Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1), 4. Royal Antwerp 0



E csoport:

Olympique Marseille (francia)-Galatasaray (török) 21.00

SS Lazio (olasz)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 21.00

A csoport állása: 1. Galatasaray 3 pont, 2. Olympique Marseille és Lokomotiv Moszkva 1-1 (1-1), 4. Lazio 0



F csoport:

SC Braga (portugál)-Midtjylland FC (dán) 21.00

PFC Ludogorec (bolgár)-Crvena zvezda (szerb) 21.00

A csoport állása: 1. Crvena zvezda 3 pont, 2. Ludogorec és Midtjylland 1-1 (1-1), 4. Braga 0



G csoport:

FERENCVÁROSI TC-Real Betis (spanyol) 21.00

Celtic Glasgow (skót)-Bayer Leverkusen (német) 21.00

A csoport állása: 1. Betis 3 pont (4-3), 2. Bayer Leverkusen 3 (2-1), 3. Celtic 0 (3-4), 4. FERENCVÁROS 0 (1-2)



H csoport:

West Ham United (angol)-Rapid Wien (osztrák) 21.00

KRC Genk (belga)-Dinamo Zagreb (horvát) 21.00

A csoport állása: 1. West Ham United 3 pont (2-0), 2. Genk 3 (1-0), 3. Rapid Wien 0 (0-1), 4. Dinamo Zagreb 0 (0-2)

Borítókép: Facebook.com/Fenerbahce