A spanyol élvonalban szereplő Real Betist fogadja csütörtökön a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga csoportküzdelmeinek második fordulójában.

Ugyan a zöld-fehérek korábban több alkalommal is értek el bravúros eredményeket a nemzetközi kupaporondon - 2019-ben 1-0-s siker a CSZKA Moszkva otthonában, 2004-ben pedig 1-0-s diadal a Hearts vendégeként -, a csoportkörben aratott hazai győzelem egyelőre még várat magára.



A Ferencváros a Bayer Leverkusen otthonában kezdte a sorozat mostani kiírását és bár Ryan Mmaee góljával vezetett, végül 2-1-re kikapott a Bundesligában jelenleg második gyógyszergyáriaktól. Ez a vereség ugyanakkor nem törte meg Peter Stöger együttesének lendületét, hiszen a bajnokságban azóta a legnagyobb hazai rivális Fehérvár otthonában diadalmaskodott, valamint legyőzte az ősi ellenfél Újpestet is.



Hasonlóan jó formában van a Betis is, amely az első fordulóban kétgólos hátrányból fordítva 4-3-ra verte otthon a Celtic Glasgow-t, a La Ligában pedig legutóbbi négy meccséből hármat megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott.



A két csapat először találkozik egymással a nemzetközi kupaporondon, a Ferencváros korábban nyolc mérkőzést vívott spanyol csapattal, ezek közül egyet nyert meg, 1982-ben az UEFA Kupa első fordulójában 2-1-re verte az Athletic Bilbaót. Ezt leszámítva négy döntetlen és három vereség a zöld-fehérek mérlege, ugyanakkor Budapesten csak a Barcelona tudott nyerni, mégpedig tavaly, Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen.



A Betis egyetlen magyar érdekeltségű párharcát 1997-ben, a Kupagyőztesek Európa Kupájának első körében a BVSC ellen vívta, és mindkét találkozón 2-0-s győzelmet aratott.



A 21.00 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője az izraeli Roi Reinshreiber lesz, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás