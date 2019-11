Talán a legvérmesebb Fradi szurkolók sem hitték volna a sorozat elején, hogy öt forduló után reális esély lehet még a továbbjutásra.



A Ferencváros 15 év után szerepel ismét a nemzetközi porondon, ráadásul eddig nem is akárhogyan.



Bravúrosan kezdte az Európa Liga csoportkörét a Ferencváros, hiszen a spanyol első osztályban szereplő Espanyol otthonában ért el döntetlent az első körben.



Majd jött a hidegzuhany a Ludogorec ellen. A bolgár együttes ötödször mérkőzhetett magyar ellenféllel nemzetközi kupameccsen, ezek közül három hónap alatt harmadszor a Ferencváros ellen. Az októberi meccsen a Ludogorec már 40 másodperc után megszerezte a vezetést, a Fradinak pedig semmi nem akart összejönni, konkrétan nem volt ellenszere Sztanyiszlav Gencsev együttesével szemben, így a 3-0-ás vereség reális volt.





A Ludogorec sokkal jobban játszott októberben, mint a júliusi meccseken (Forrás: Laszlo Szirtesi/Getty Images)



Rebrov csapata a harmadik EL-meccsére győzelmi kényszerben utazott Moszkvába, az akkor még pont nélkül álló CSZKA-hoz. A Fradi edzője, Szerhij Rebrov egy védekezőbb kezdő felállást választott, a két négyes vonal előtt Tokmac és Boli igyekezett csatárként végigvinni az akciókat. Azonban nem ők, hanem Varga Roland döntött a 3 pont sorsáról, ugyanis a 29 éves támadó kihagyhatatlan helyzetből mattolta az oroszokat.

A negyedik fordulóban ismét a moszkvaiak ellen léptek pályára Dibuszék. A magyar csapatnak kellett a pont, hogy versenyben maradjon a továbbjutásért. Ennek tudatában léptek pályára a Groupa Arénában a zöld-fehérek, és meg is voltak a helyzetek, bár a végére elfogyott az energia. Ugyan gól nem született a mérkőzésen, de a fegyelmezett játéknak köszönhetően egy BL-szintű csapat ellen szereztek értékes pontot.





Hiába az ordító helyzetek, nem született gól (Fotó: MTI/Illyés Tibor)



Az ötödik fordulóban az Espanyol ellen ismét a hazai pálya előnyét élvezhette a Ferencváros, amely nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, Sigér Dávid góljával a vezetést is megszerezte. Sőt, akár a győzelmet is megszerezhette volna a Fradi, de a drámai végjátékot hozó találkozó 2-2-es döntetlennel zárult.

Beszédes, hogy az Espanyol, amely ugyan a La Liga kieső helyén áll jelenleg, a két EL-mérkőzésen egyszer sem tudta legyőzni az NB I listavezetőjét. A budapesti meccsen elért iksz egy győzelemmel felérő döntetlen. Továbbá a barcelonai alakulat kapuját csak a Fradi tudta bevenni, ráadásul háromszor.





Rebrov a siker kulcsa (Forrás: Laszlo Szirtesi/Getty Images)



Az FTC eddigi nemzetközi mérkőzésein bizonyította, hogy nem csak modern, de eredményes futballt tud játszani, melyben Rebrov mester érdemei vitathatatlanok. A kijelző és a tabella nem hazudik. A szerencsefaktor helyett az ukrán edző stratégiája és hajthatatlan keménysége a siker valós illetve jelentős tényezője.



A transfermarkt.de szaklap adatai szerint a Ferencváros keretének piaci értéke 18,5 millió font (6,7 milliárd forint), míg a Ludogorecé 42,2, a CSZKA Moszkváé 122, az Espanyolé pedig 133 millió font. Szembetűnő a differencia, de a tavaly nyáron kinevezett szakvezető a korábbi kétkedések ellenére igazolta, hogy hiába a csapatok közötti szintkülönbség, megfelelő taktikával és fegyelmezettséggel lehet eredményt elérni.



A Fradi továbbjutása az utolsó forduló előtt még a saját kezében van, hiszen a csoport másik találkozóján a Ludogorec 1-1-es döntetlent játszott a sereghajtó CSZKA Moszkva vendégeként, így a négyesben a magyar bajnok hátránya egy pont maradt a bolgárokkal szemben, azaz december 12-én győznie kell Razgradban a 32 közé jutáshoz.



Ráadásul az sem elhanyagolható tényező, hogy a Szerhij Rebrov együttese a nemzetközi szereplés mellett a bajnokságban is kiválóan teljesít. Úgy vezeti két ponttal a magyar bajnokságot, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a második helyen álló Mezőkövesd. Érdekesség, hogy a kettős terhelést az EL-ellenfelek jobban megérzik, hiszen az Espanyol a spanyol bajnokság kieső helyén áll jelenleg, a CSZKA pedig csak a harmadik az orosz Premier Ligában. Ugyanakkor a Ludogorec a Fradihoz hasonlóan jól teljesít az Európa Ligában és a bolgár pontvadászatban is élen áll.



A Fradi szurkolókra eddig sem lehetett panasz, hiszen minden mérkőzésre látványos koreográfiával készültek és világszínvonalúan buzdították csapatukat a végsőkig.



A Ferencváros Bulgáriában teheti fel az i-re a pontot, ugyanis ha nyer, akkor továbbjut, márpedig ezt előzetesen senki sem várta. Nyáron már kétszer is sikerült a bravúr a bolgár brigád ellen, hiszen a BL-selejtezőjében hazai pályán 2-1-re, míg Bulgáriában 3-2-re nyert a Fradi és 5-3-as összesítéssel kiejtette a Ludogorecet.



Bárhogy is alakul a decemberi találkozó, a Ferencváros EL-menetelése nem csak a klubfoci, hanem a magyar labdarúgás eredménye is.

