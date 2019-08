Mint köztudott, a Budapest Honvéd Craiova elleni visszavágója botrányos körülmények között fejeződött be. A maratoni találkozó ráadásának utolsó percében előbb a játékosok estek egymásnak, majd a román rajongók dobtak hanggránátot a pályára a játékvezető mellé. A robbanással egyidőben valamilyen kissebb tárggyal is eltalálták a sporit, akit ezt követően percekig ápoltak. Az eseményeket követően még percekig állt a mérkőzés, majd a csendőrség figyelmeztetésére - miszerint nem tudják garantálni a jelenlévők testiépségét, ha megszakítják a találkozót, és kizárják a Craiovát - folytatódott a selejtező. Végül a Honvéd tizenegyesekkel maradt alul.

Közvetlen a mérkőzést követően a magyar csapat közleményt adott ki, hogy megóvja a találkozót, mert félelemben nem lehet futballozni, és elfogadhaatatlanok a történtek. Azóta az óvás meg is történt, és bíznak abban, hogy kizárják a román csapatot. A mérkőzésen személyesen is jelen volt a klub egyik tulajdonosa Mendelényi Dániel is, aki a Honvéd hivatalos weboldalának nyilatkozott az esetről. Ezt változtatás nélkül közöljük:

"Személyesen is ott voltál a mérkőzésen, hogyan élted meg a találkozón történteket?

Onnan kezdeném, hogy már a mérkőzés előtt elkezdődött a gyalázkodás, nagyon mély gyűlölet és félelemkeltés, amit példátlanak tartunk. Nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi futballban is. A mérkőzés előtti éjszaka megtámadták a szurkolóinkat, valamint a csapat szállodáját, amelyet az éjszaka közepén hanggránátokkal dobáltak meg a román „drukkerek”. Ami pedig a pályán zajlott, az ezen is túlmegy. A szurkolók akkor is fütyültek, amikor egy súlyosan sérült játékost vittek le a pályáról, ilyesfajta sportszerűtlenséggel nem találkoztam még. Ez a megyei bajnokságok legalja, amit Craiovában tapasztaltunk. Köpködték és dobálták a cserejátékosokat, amihez a biztonsági szolgálat is asszisztált. Fertelmes volt. Ami pedig a mérkőzés végét illeti, az maga a komédia. Az öltözőfolyosó kijáratánál a Craiova egyik vezetője cukkolta a játékosainkat, és próbált verekedést provokálni. Mindezt úgy, hogy pár másodperccel később több tucat biztonsági ember jelenik meg, akik a mieinket veszik körbe. Csak a mi higgadtságunkon és a velünk utazó biztonsági embereken múlott, hogy nem vertek meg minket.

