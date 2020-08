A kazah csapatok közül a Kajrat Almati továbbjutott, az FC Ordabaszi viszont kiesett a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának csütörtöki játéknapján.

A Kajrat az örmény FC Noah csapatát győzte le 4-1-re hazai pályán, az Ordabaszi pedig a román FC Botosanitól kapott ki - ugyancsak házigazdaként - 2-1-re.

A továbbjutásról egy mérkőzés dönt, amelyet minden helyszínen zárt kapuk mögött játszanak. A második forduló sorsolását hétfőn rendezik.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló:



Kairat Almati (kazah)-FC Noah (örmény) 4-1 (2-1)

FC Ordabaszi (kazah)-FC Botosani (román) 1-2 (1-2)

FK Ventspils (lett) - FC Dinamo-Auto (moldovai) 2-1 (1-1)

FK Borac Banja Luka (bosnyák)-FK Sutjeska Niksic (montenegrói) 1-0 (1-0)

KF Teuta Durres (albán)-Beitar Jerusalem (izraeli) 2-0 (1-0)



később:

Dinamo Minszk (fehérorosz)-Piast Gliwice (lengyel) 17.00

Lincoln Red Imps FC (gibraltári)-Union Titus Petange (luxemburgi) 17.30

FC Alaskert (örmény)-KF Renova (északmacedón) 18.00

Apollon Limasszol FC (ciprusi)-Szaburtalo Tbiliszi (georgiai) 18.00

Bodö/Glimt (norvég)-Zalgiris Kaunas (litván) 18.00

Neftci Baku (azeri)-KF Shkupi (északmacedón) 18.00

Sumqayit FK (azeri)-KF Shkendija (macedón) 18.00

Olimpija Ljubljana (szlovén)-Vikingur Reykjavík (izlandi) 18.30

MOL Fehérvár FC-Bohemians FC (ír) 18.30

Aarhus GF (dán)-FC Honka (finn) 19.00

CSZKA Szófia (bolgár)-Sirens FC (máltai) 19.00

SC Gjilani (koszovói)-APOEL (ciprusi) 19.00

Kesla FK (azeri)-KF Laci (albán) 19.00

Lokomotiv Tbiliszi (georgiai)-Universitatea Craiova (román) 19.00

Malmö FF (svéd)-KS Cracovia (lengyel) 19.00

Rosenborg BK (norvég)-Breidablik (izlandi) 19.00

FC Vaduz (liechtensteini)-Hibernians FC (máltai) 19.00

FK Zalgiris (litván)-Paide Linnameeskond (észt) 19.00

Hammarby IF (svéd)-Puskás Akadémia FC 19.00

Hafnarfjördur (izlandi)-FC DAC 1904 (szlovák) 19.15

FK Sahcjor Szalihorszk (fehérorosz)-FC Sfantul Gheorghe Suruceni (moldovai) 19.30

The New Saints (walesi)-MSK Zilina (szlovák) 19.30

Hapoel Beer-Seva (izraeli)-Dinamo Batumi (georgiai) 19.45

B36 Torshavn (feröeri)-FCI Levadia Tallinn (észt) 20.00

FK Iskra Danilovgrad (montenegrói)-Lokomotiv Plovdiv (bolgár) 20.00

FK Kukesi (albán)-Slavia Szófia (bolgár) 20.00

FC Petrocub Hincesti (moldovai)-TSC Backa Topola (szerb) 20.00

Valletta FC (máltai)-Bala Town FC (walesi) 20.00

HSK Zrinjski Mostar (bosnyák)-FC Differdange 03 (luxemburgi) 20.00

Servette FC (svájci)-MFK Ruzomberok (szlovák) 20.15

FCSB (román)-Sirak SC (örmény) 20.30

Aberdeen FC (skót)-NSÍ Runavík (feröeri) 20.45

NK Maribor (szlovén)-Coleraine FC (északír) 20.45

Motherwell FC (skót)-Glentoran FC (északír) 20.45

Budapest Honvéd-Inter Turku (finn) 21.00

Lech Poznan (lengyel)-Valmiera FK (lett) 21.00

Partizan Beograd (szerb)-FK Rigas Futbola Skola (lett) 21.00

Shamrock Rovers (ír)-Ilves Tampere (finn) 21.00



szerdán játszották:

Progrés Niedercorn (luxemburgi)-FK Zeta (montenegrói) 3-0 (1-0)



kedden játszották:

FK Riteriai (litván)-Derry City (északír) 3-2 (1-1, 2-2, 3-2) - hosszabbítás után



A Nömme Kalju FC (észt)-NS Mura (szlovén) és a Makkabi Haifa (izraeli)-Zeljeznicar Sarajevo (bosnyák) mérkőzéseket elhalasztották.

