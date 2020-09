Éppen egy évvel ezelőtt Barcelonában lépett pályára a Ferencváros az Espanyol vendégeként, amelynek sajtóvisszhangjáról így számoltunk be:



Az Espanyol 12 év után jutott be ismét európai kupa csoportkörébe, de aligha ilyen visszatérésről álmodoztak a kék-fehér csapat szurkolói.

A Fradi bravúros pontszerzése után a nemzetközi lapok ezekkel a szalagcímekkel jelentek meg ma reggel:

„Rosszul indult a visszatérés az Espanyol számára” – La Vanguardia

„Későn ébredt az Espanyol, nem sikerült jól az európai visszatérés” – El País



Keserédes premier: hirdeti a spanyol lap



Fotó: Sport365/ErdősGéza

Több spanyol lap, köztük a Mundo Deportivo is arról cikkez, hogy ugyan végig dominált az Espanyol, ennek ellenére nem sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

„Egyetlen mérkőzést sem lehet félvállról venni, főleg nem az európai porondon.”

Az újság kiemeli azt is, hogy a csereként beálló argentin Campuzano remekül szállt be a mérkőzésbe, és több gólszerzési lehetősége is adódott.

„Vargas góljának köszönhetően legalább egy pontot megmentett a csapat. Összességében az Espanyol jobb volt ellenfelénél, de a rosszul sikerült első félidő miatt keserédes az Európa Ligában való debütálás.” - Marca

Életképek Spanyolországból, a mérkőzés napjáról:

Sport365.hu - Fradi-pillanatok Barcelonában - képes beszámoló egyenesen a helyszínről A Sport365 barcelonai életképei: középpontban az Espanyol - Ferencváros Már szerda este az Espanyol stadionjában edzett a Ferencváros. A Fradi átmozgató edzése a mérkőzés előtt. A rendezők így készültek a kezdőrúgásra. A legújabb fociőrület a footvolley, amely hamarosan Magyarországra is betör. A szabály csak annyi, hogy juttassuk át a labdát a hálón, de az alkar használata nélkül.

Borítókép: Noelia Deniz/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images