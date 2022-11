Győzött, megnyerte csoportját és ezzel már nyolcaddöntős a labdarúgó Európa-ligában a csütörtökön is Szalai Attilával felálló Fenerbahce.

A magyar válogatott középhátvédje végigjátszotta a Dinamo Kijev elleni idegenbeli, Krakkóban rendezett csoportzáró találkozót, melyen 2-0-ra győzött a török együttes.

Szintén megnyerte csoportját a vendég Zürichet 1-0-ra felülmúló Arsenal.

Schäfer András csapata, az Union Berlin csoportgyőztes már nem lehetett, de az első helyen záró belga Union Saint-Gilloise otthonában aratott 1-0-ás sikerrel a második helyet - és ezzel a rájátszásba jutást - kiharcolta a német gárda, melyben a magyar válogatott középpályás a 62. percben csereként lépett pályára.

Európa-liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

---------------------------------------------

A csoport:

Arsenal (angol)-Zürich (svájci) 1-0 (1-0)

Bodö/Glimt (norvég) - PSV Eindhoven (holland) 1-2 (0-1)

A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Arsenal 15 pont, 2. (rájátszásba jutott) PSV Eindhoven 13, 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) Bodö/Glimt 4, 4. Zürich 3

B csoport:

Dinamo Kijev (ukrán)-Fenerbahce (török) 0-2 (0-2)

Rennes (francia)-AEK Larnaca (ciprusi) 1-1 (1-0)

A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Fenerbahce 14 pont, 2. (rájátszásba jutott) Rennes 12, 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) AEK Larnaca 5, 4. Dinamo Kijev 1

C csoport:

AS Roma (olasz)-Ludogorec (bolgár) 3-1 (0-1)

Real Betis (spanyol)-HJK Helsinki (finn) 3-0 (2-0)

A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Real Betis 16 pont, 2. (rájátszásba jutott) AS Roma 10, 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) Ludogorec 7, 4. HJK Helsinki 1

D csoport:

Union Saint-Gilloise (belga) - Union Berlin (német) 0-1 (0-1)

Braga (portugál)-Malmö (svéd) 2-1 (1-0)

A csoport bvégeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Union Saint-Gilloise 13, 2. (rájátszásba jutott) Union Berlin 12, 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) Braga 10, 4. Malmö 0

korábban:

E csoport:

Real Sociedad (spanyol)-Manchester United (angol) 0-1 (0-1)

Sheriff Tiraspol (moldovai)-Omonia (ciprusi) 1-0 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Real Sociedad 15 pont (10-2), 2. (rájátszásba jutott) Manchester United 15 (10-3), 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) Sheriff Tiraspol 6, 4. Omonia 0

F csoport:

Midtjylland (dán)-Sturm Graz (osztrák) 2-0 (1-0)

Feyenoord (holland)-SS Lazio (olasz) 1-0 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Feyenoord 8 pont (13-9), 2. (rájátszásba jutott) Midtjylland 8 (12-8), 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) Lazio 8 (9-11), 4. Sturm Graz 8 (4-10)

G csoport:

Qarabag (azeri)-Freiburg (német) 1-1 (0-1)

Olimpiakosz (görög)-Nantes (francia) 0-2 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Freiburg 14 pont, 2. (rájátszásba jutott) Nantes 9, 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) Qarabag 8, 4. Olimpiakosz 2

korábban:

H csoport:

Trabzonspor (török)-FERENCVÁROS 1-0 (1-0)

AS Monaco (francia)-Crvena zvezda (szerb) 4-1 (2-0)

A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) FERENCVÁROS 10 pont, 2. (rájátszásba jutott) AS Monaco 10, 3. (Konferencia-liga rájátszásba jutott) Trabzonspor 9, 4. Crvena zvezda 6

Fotó: Huseyin Yavuz/ dia images via Getty Images