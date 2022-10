Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerint nem érkezett meg az elitbe a Ferencváros azzal, hogy csoportgyőztesként a nyolcaddöntőbe jutott az Európa-ligában, viszont a szurkolóit boldoggá tette, amit a legfontosabbnak tart.

"A szünetben szerettem volna kicsit lenyugtatni a csapatot, mert sokszor túl gyorsan játszottunk előre, ebből pedig sok labdavesztés lett. Emellett Marquinhos beállításával szerettünk volna még támadóbb játékra váltani" - válaszolt az MTI kérdésére Csercseszov, hogy a magyar bajnok játéka mitől javult fel a második félidőre. "Minden egyes cserénk azt szolgálta, hogy javuljunk támadásban".



Az orosz szakember kifejtette, hogy nem tudta, a másik meccs hogyan alakul, de az egyenlítést mindenképpen el akarta érni. Hozzátette, örül annak, hogy végül ez is elégnek bizonyult a csoportelsőséghez.



"Nem a pénz focizik, hanem a focival lehet pénzt keresni. Nem mindig a költségvetés számít. Ma azzal értünk el kiváló eredményt egy nagyon erős riválissal szemben, hogy egységesen, csapatként futballoztunk" - mondta Csercseszov arra a felvetésre, hogy az FTC csupa olyan ellenfelet előzött meg a kvartettben, amelyeknek nagyobb a büdzséje.

Egyúttal egy önkritikus visszakérdezéssel utalt a klub meghívására az AS Monaco elleni mérkőzést a helyszínen megtekintő harmadosztályú Iváncsára, amely múlt héten bombameglepetésre kiejtette a zöld-fehéreket a Magyar Kupából: "mi a büdzséje az Iváncsának? Azt tudjuk?"



Csercseszov úgy vélte, a Monaco elleni 1-1-es döntetlennel elért nyolcaddöntőbe jutás nem jelenti az európai elitet, ahhoz évről évre a Bajnokok Ligájában kell szerepelni. Megjegyezte, nem is az a legfontosabb, hogy az elitbe kerüljenek, sokkal inkább az, hogy boldoggá tegyék a szurkolókat.



Kollégája, Philippe Clement szerint az AS Monaco dominálta a mérkőzést, ezért megérdemelte volna a győzelmet.



"Az első félidőben nagyon jól futballoztunk, de a másodikban is kontrolláltuk a meccset. A bekapott gólra is jól reagált a csapat. Mindenki csalódott, de a legfontosabb, hogy a sorsunk a saját kezünkben maradt. Ez az egy pont, amit szereztünk, sokat érhet még" - fogalmazott a francia gárda mestere.



Clement úgy vélte, a csoport négy csapata között nincs nagy különbség, a Ferencváros a hajrában szerzett góljaival tudott meccseket maga javára fordítani és megnyerni a kvartettet, amiért gratulált is az FTC-nek. Kiemelte, egyáltalán nem vették lazán a magyar bajnok elleni mérkőzéseket.



A csoportkör utolsó, hatodik fordulójában a Ferencváros a Trabzonspor vendége lesz jövő csütörtökön, de számára csoportelsőként már tét nélküli lesz a találkozó.

Borítókép: MTI/Koazticsák Szilárd