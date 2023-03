Sztanyiszlav Csercseszov szerint a Bayer Leverkusen esélyesebb a Ferencvárosnál, ugyanakkor az orosz vezetőedző szerint ez semmit sem jelent a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntője előtt.

"Megnéztem mindkét 2021-es mérkőzést, mert mindenből lehet tanulni, sok változás volt azóta mindkét csapatnál. A Leverkusen nagyon jó, fiatal csapat, remélem, hasonlóan izgalmas meccseket játszunk, mint másfél éve" - mondta az MTI érdeklődésére a zöld-fehérek trénere, aki kiemelte, meg kell mutatniuk a tudásukat, azonban a legfontosabb számukra az eredmény.



Az együttesét sújtó sérülések kapcsán hangsúlyozta, hogy a szezon mostani szakaszában már minden klubnak vannak sérültjei és eltiltottjai, így nem szokatlan a probléma. Kifejezetten a védekező középpályás posztot említve - ahonnan Aissa Laidouni távozott, Muhamed Besic pedig kidőlt - arról beszélt, hogy megvannak a megfelelő játékosai Vécsei Bálint, Amer Gojak, Anderson Esiti és Kristoffer Zachariassen személyében.



"Örülök, hogy a rivális trénere jó csapatnak tartja a Ferencvárost, de a Monacóval összehasonlítva két nagyon különböző klubról beszélhetünk. Más típusú párharcra számítok, mint amilyen a nyílt sisakos Leverkusen-Monaco volt. E tekintetben nincs jelentősége, hogy mi mit játszottunk a Monacóval, mert az már a múlt. Mi célfutballt akarunk játszani" - fejtegette a várakozásait Csercseszov.



A játékosok részéről Botka Endre azt fejtette ki, hogy a zöld-fehéreknek minden posztra van két azonos képességű labdarúgójuk, így "mindenki tudni fogja, hogy mit kell csinálnia".



"Előnyt jelent, hogy 2021 őszén már szerepeltünk itt, mert jó kiindulási alapot nyújt, de azóta erősebb lett a Fradi. Legfőképpen támadójátékban, és egyébként is sokkal kompaktabb, céltudatosabb lett a csapat" - mondta az MTI-nek a válogatott védő, aki hozzátette, erre a két meccsre készültek igazán.



Botka az előző szezon csoportkörében vívott két találkozóra utalva megjegyezte, a leverkuseni eredménnyel nem lenne elégedett, mert akkor 2-1-re kikaptak, de az otthoni 1-0-s sikert elfogadná.



"Gyors játékosaik vannak, jól cseleznek, de nem gondolnám, hogy azoknál a vb-n is szerepelt labdarúgóknál jobbak lennének, akikkel már találkoztunk" - mondta a riválisról a 28 éves védő.



A Bayer Leverkusen-Ferencváros mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik az Európa-liga nyolcaddöntőjében, melyre kétezer magyar drukker érkezik. Hét magyar konzul is jelen lesz csütörtökön a futballmeccs helyszínén Németországban, ahol szükség esetén segítséget nyújthatnak. Ha valaki bajba kerül, és fizikai közelségében nem tud kapcsolatot teremteni a konzuli képviselőkkel, akkor a +49 1575 420 38 71 telefonszámot hívhatja.

A visszavágót egy héttel később a Puskás Arénában rendezik, amely egyúttal a május 31-i finálé helyszíne is lesz.

